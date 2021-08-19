Після закінчення зйомок "Холостяка" дівчата дуже зблизилися. На проєкті вони були конкурентками, але Михайло Заливако зробив вибір і кожна з учасниць повернулася до свого життя. Деякі дівчата тепер разом подорожують, веселяться та діляться спільними світлинами у соціальних мережах.

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День народження Даші Ставничої

Днями одна з учасниць реаліті-шоу Даша Ставнича відсвяткувала день народження. З цього приводу вона організувала гучну вечірку біля басейну в заміському відпочинковому комплексі.

Серед гостей були друзі Даші, її бойфренд, обличчя якого вона показала вперше, та інші учасниці проєкту – Розалі, Джессіка, Олександра та Тетяна. Дівчата веселилися та фотографувалися у відвертих образах.

Коханий Даші постав перед камерою разом з усіма гостями. Він ніжно обіймав кохану за талію, стоячи позаду неї.

День народження Даші Ставничої / Фото з інстаграму Даші Ставничої

Текст публікації Даші Ставничої:

Допис про тебе. Мої хороші, цей допис присвячений кожному з вас, адже саме ви зробили мій день! Стільки привітань, приємних слів і такої сильної любові я, напевно, ніколи не відчувала.

Просто скажу одне: "Дякую тобі, я тебе дуже люблю". Кожного дня я сильніше закохуюся у своє життя. І це завдяки тобі. Твоя підтримка – найкраще, що може статися зі мною! Вчора паралельно зі святкуванням мого дня народження ви активно реєструвалися на марафон. Для мене це величезний показник успішної роботи над собою! Новий рік мого життя тільки-но почався, але як він почався! У колі своїх! Мій стан зараз точно описує лише одне слово – любов.