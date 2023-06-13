Мобілізовані: музиканти Junket, яких забрали з вокзалу до військкомату, показали фото зі служби

Учасників гурту Junket кілька днів тому забрали до військкомату просто з вокзалу в Одесі, де вони мали виступити. Виявилося, що хлопців вже мобілізували – вони поділилися світлиною у військовій формі.

Раніше в Одеському ТЦК та СП заявляли, що артисти стали частиною "Культурного десанту". Тепер учасники гурту служать в складі 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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Тож, артисти будуть займатися тим самим, чим займалися до мобілізації – музикою, але тепер в лавах Збройних Сил України.



Учасники гурту Junket показали фото зі служби / Фото з соцмереж гурту

Цікаво, що учасники гурту не пройшли професійний відбір першочергової потреби війська. З'ясувалося, що служити як піхотинці вони не зможуть.

Що відомо про інцидент із затриманням артистів з гурту Junket

Учасників гурту, які приїхали до Одеси на концерт, спочатку зупинив патрульний, а потім підійшли представники територіального центру комплектування. Музикантів забрали до військкомату.

Один артист, вокаліст Дмитро Сазонов, мав при собі документ, який посвідчував наявність відтермінування призову, тож його відпустили одразу. А от його колег з гурту запросили для проходження медичної комісії.

У ТЦК пояснили тим, що під час перевірки виявилося, що чоловіки від початку проголошення мобілізації не з’являлися до центрів комплектування за місцем реєстрації.

Військкомат вирішив спрямувати артистів за основним фаховим профілем. Там повідомили, що їх доєднають до підрозділу 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка "Культурний десант".

До слова, режисера та військовослужбовця Олег Сенцов, який давно служить на фронті, підвищили до звання "молодший лейтенант". Чоловік розповів, що на Запорізькому напрямку його підрозділ веде важкі бої.