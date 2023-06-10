Київський гурт Junket анонсував концерт в місцевому клубі Одеси на 9 червня. Кошти з концерту мали піти на благодійність, зокрема на допомогу після катастрофи на Херсонщині. Концерт не відбувся – один з учасників гурту Дмитро Сазонов розповів про це детальніше.

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Музикантів затримали на вокзалі

За словами Дмитра Сазонова, музикантів з гурту Junket біля Одеського вокзалу побачив патрульний та попросив документи. За певний час там з'явилися, ймовірно, представники територіального центру комплектування.

Люди у військовій формі, ще раз перевірили наші дані. В мене є документ про відстрочку, тому мені сказали "цей нам не цікавий", можу йти по своїх справах, тим паче з таким "животіком", а хлопців наполегливо запросили пройти в автобус, котрий відвезе їх на звірку,

– розповів Дмитро.

Згодом у Дмитра зник зв'язок з колегами. Одеські друзі допомогли йому знайти музикантів та передати їм воду та їжу. Хлопці повідомили, що у них вилучили телефони, також на той час (близько 15:00) вони пройшли військово-лікарську експертизу. Один з музикантів скаржився на біль, але усім начебто сказали, що вони "абсолютно здорові".

"Маринували їх до 19:00, потім віддали телефони й сказали, що за пів години виїжджають на навчання в елітну частину десантно-штурмових військ".



Музикантів забрали до військкомату / Фото з фейсбуку Дмитра Сазонова

Дмитро Сазонов додав, що від історії в нього залишився гіркий осад та дорікнув Одеському ТЦК. Він попросив пояснення ситуації.

Важливо додати! 24 Канал звернувся за коментарем до працівників Одеського обласного ТЦК та наразі чекає на відповідь. Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що наразі не може коментувати цю ситуацію.

Хто підлягає мобілізації

Зараз в Україні триває мобілізація, оскільки триває й повномасштабне вторгнення Росії. Зараз особливу увагу приділяють пріоритетним групам призовників.

Утім, на мобілізацію сьогодні можуть очікувати чоловіки віком від 27 до 60 років (придатні та обмежено придатні за станом здоров'я) без досвіду військової служби, чоловіки віком від 18 до 60 років з досвідом військової служби, а також чоловіки віком від 18 до 60 років, зняті та виключені з військового обліку, визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я рішенням військово-лікарської комісії, які не чинили тяжкого злочину. Музиканти, скоріш за все, підлягають мобілізації.