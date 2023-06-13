Раньше в Одесскому ТЦК и СП заявляли, что артисты стали частью "Культурного десанта". Теперь участники группы служат в составе 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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Артисты будут заниматься тем же, чем занимались до мобилизации – музыкой, но теперь в рядах Вооруженных Сил Украины.



Участники группы Junket показали фото со службы / Фото из соцсетей группы

Интересно, что участники группы не прошли профессиональный отбор первоочередной нужды войска. Выяснилось, что служить как пехотинцы они не смогут.

Что известно об инциденте с задержанием артистов из группы Junket

Участников группы, приехавших в Одессу на концерт, сначала остановил патрульный, а затем подошли представители территориального центра комплектования. Музыкантов забрали в военкомат.

Один артист, вокалист Дмитрий Сазонов, имел при себе документ, удостоверяющий наличие отсрочки призыва, поэтому его отпустили сразу. А вот его коллег из группы пригласили для прохождения медицинской комиссии.

В ТЦК объяснили тем, что во время проверки оказалось, что мужчины с самого начала провозглашения мобилизации не являлись в центры комплектования по месту регистрации.

Военкомат решил направить артистов по основному профессиональному профилю. Там сообщили, что их присоединят к подразделу 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка "Культурный десант".

К слову, режиссера и военнослужащего Олег Сенцов, давно служащий на фронте, повысили до звания "младший лейтенант". Мужчина рассказал, что в Запорожском направлении его подразделение ведет тяжелые бои.