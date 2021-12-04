Учасники 1 і 2 сезонів "Холостячки" зібрались разом: спільне фото з подружжям Решетників

4 грудня 2021 , 17:10
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Джерело:

інстаграм Григорія Решетника

Днями Григорій Решетник показав яскраве фото, на якому зібралися учасники 1 і 2 сезонів шоу "Холостячка". Чоловіки влаштували спільний перегляд фіналу шоу.

3 грудня відбувся довгоочікуваний фінал проєкту "Холостячка". Злата Огнєвіч визначилась з переможцем – ним став Андрій Задворний. Переглянути останній випуск шоу спішили й колишні учасники, які зібралися разом.

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Фото учасників "Холостячки"

Для перегляду останнього випуску зібралися Григорій та Христина Решетники, учасники 1 сезону проєкту – Андрій Рибак та Ілля Рибальченко. А також безліч учасників 2 сезону:

  • Роман Васильєв,
  • Васко Младєнов,
  • Олег Плахотнюк,
  • Павло Богда,
  • Ілля Закорецький,
  • Влад Ясько,
  • Вінченцо Дулепа,
  • Максим Тарапата,
  • Євген Селютін,
  • Богдан Коломейко.


Учасники 1 і 2 сезонів "Холостячки" і Григорій Решетник з дружиною

Христина Решетник поділилась, що серед такого великого кола чоловіків почувалась справжньою "Холостячкою". Натомість в мережі активно коментували спільне фото улюбленців романтичного проєкту.

Як закінчилась "Холостячка"

  • У фінальному, 12 випуску, Злата Огнєвіч побувала на романтичному побаченні з Романом Свечкоренко. Але виявилося, що чоловік так і не розлучився, тож співачка його відпустила.
  • Згодом пройшли спекотні побачення у Тунісі з Дмитром та Андрієм. Злата довго роздумувала над своїми почуттями й зрештою відповіла на пропозицію Андрія Задворного "так".
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Автор: Марія Касій