32-річний підприємець і бізнесмен Андрій Задворний завоював перемогу на проєкті "Холостячка". За його блогом в інстаграмі тепер стежать понад 22 тисячі підписників, однак чоловік і до шоу активно публікував світлини в мережі.

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Які фото публікує Андрій Задворний

Тепер у блозі чоловіка – кадри зі зйомок, фото з ведучими різних шоу та спільні світлини з іншими учасниками шоу "Холостячка". До проєкту бізнесмен ділився в інстаграмі кадрами з донькою, показував, як проводив час у подорожах. Іноді Андрій Задворний публікував фото з друзями чи колегами, а також селфі. Знімки чоловік супроводжував підписами, в яких ділився роздумами на різні теми.



Переможець "Холостячки" Андрій Задворний / Фото з інстаграму чоловіка



Переможець "Холостячки" Андрій Задворний / Фото з інстаграму чоловіка

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Переможець "Холостячки" Андрій Задворний з донькою / Фото з інстаграму чоловіка



Переможець "Холостячки" Андрій Задворний / Фото з інстаграму чоловіка



Переможець "Холостячки" Андрій Задворний / Фото з інстаграму чоловіка



Переможець "Холостячки" Андрій Задворний / Фото з інстаграму чоловіка



Переможець "Холостячки" Андрій Задворний з друзями / Фото з інстаграму чоловіка



Переможець "Холостячки" Андрій Задворний на роботі / Фото з інстаграму чоловіка



Переможець "Холостячки" Андрій Задворний з другом / Фото з інстаграму чоловіка