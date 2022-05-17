Завдяки Kalush Orchestra українська пісня зазвучала на всю Європу. Репери не лише привезли додому перемогу, а й підняли бойовий дух усієї країни. Віддячити їм взялася Укрзалізниця – назвала потяг Київ – Івано-Франківськ "Стефанія Експрес". У ньому вже проїхався сопілкар з реп-гурту Ігор Діденчук.

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Учасник Kalush Orchestra проїхався потягом "Стефанія Експрес"

На потяг "Стефанія Експрес" Ігор Діденчук сів у Львові, а вранці 17 травня прибув до Києва. На пероні його зустріли фанати журналісти, і всі в рожевих панамах, навіть провідниці. "Ну і рожеві панами тепер з нами", – заявили в Укрзалізниці.

Він приїхав на потязі Івано-Франківськ – Київ, якому залізниця дала ім'я "Стефанія Експрес" – як знак вшанування сміливості музикантів, які, ризикуючи бути дискваліфікованими, після свого виступу закликали до порятунку Маріуполя та військових з Азовсталі,

– йдеться в повідомленні.

Цікаво, що за теплу зустріч Ігор Діденчук віддячив піснею. На сопілці він зіграв переможну пісню Євробачення-2022 Stefania.

Ігор Діденчук з Kalush Orchestra на вокзалі в Києві / Фото Укрзалізниці

Ігор Діденчук – учасник гурту Kalush Orchestra, мультиінструменталіст, сопілкар з Луцька, вміє грати вже на 30 музичних інструментах. На Євробаченні був двічі. 2021 року він представляв Україну у складі гурту Go_A з піснею SHUM.

Що відомо про потяг Київ – Івано-Франківськ "Стефанія Експрес"

Нову назву Київ – Івано-Франківськ отримав 15 травня, наступного дня після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022. Це перший у світі потяг на честь мами – пані Стефанії, яка виховала лідера реп-гурту Олега Псюка. На вокзалах у Києві, Калуші та Івано-Франківську "Стефанія Експрес" будуть зустрічати піснею Stefania.

Цікаво, що цю ініціативу Укрзалізниця запустила до кінця 2022 року.