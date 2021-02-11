Учасник "Холостячки" Андрій Шатирко зав'язав тісні стосунки з блогеркою Софією Стужук: фото

Український блогер та учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Шатирко вже близько року спілкується з інстаграм-блогеркою Софією Стужук. Минулого року вона втратила ексчоловіка та батька її 3 дітей Дмитра через COVID-19.

Про неочікувану дружбу між двома інстаграм-знаменитостями стало відомо нещодавно. У мережі почали з'являтись спільні фото Андрія та Софії, а також вони разом взяли участь у челенджі зі схуднення.

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Андрій Шатирко та Софія Стужук

В одному із запитань підписників в інстаграмі, як давно Андрій знайомий із Софією, чоловік відповів, що близько року і познайомились вони під час співпраці з його агентством. Цю ж відповідь поширила собі Софія на своїй інстаграм-сторінці.



Андрій Шатирко і Софія Стужук розповіли про дружбу / Фото з інстаграм-сторіс Стужук

Зокрема, Андрій Шатирко взяв участь в інтернет-челенджі, де впродовж 30 днів повинен правильно харчуватись і займатись спортом. Він передав "естафету" Софії Стужук, проте вона зізналась, що в перший день провалила челендж, оскільки не ходила у спортивний зал. Втім, вона додала, що натомість нічого не їла і пила лише соки.



Андрій Шатирко долучив до челенджу Стужук / Фото з інстаграм-сторіс Стужук

Втім, незважаючи на дружні стосунки між блогерами, в Андрія почали часто з'являтись дописи з цитатами про кохання та стосунки. А під одним із них Софія Стужук залишила "емоджі" у вигляді трьох сердець.



Софія Стужук інтригуюче коментує дописи Шатирка / Фото "Новое Время"

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Ймовірно, вони здружились на тлі особистих втрат: Андрій був закоханий у Ксенію Мішину в проєкті "Холостячка", втім, вона обрала іншого – Олександра Еллерта, а Софія Стужук, хоч і була розлучена з Дмитром Стужуком, але дуже важко перенесла його смерть через ускладнення коронавірусу. У неї залишилось троє дітей – син Давид і доньки Лола та Олівія.