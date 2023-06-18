Учасник 2 сезону "Холостячки", бізнесмен і фридайвер Андрій Хветкевич відіграв друге весілля з партнером. Церемонія одруження пройшла у Лас-Вегасі.

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Андрій Хветкевич одружився у Лас-Вегасі

Закохані вдруге обмінялися каблучками на весільній церемонії у Вегасі. Для церемонії вони обрали оригінальні образи – штани, темні сорочки, кеди та бомбери з підписами на спині – Just Married (буквально – щойно одружені).

Серед гостей на святі можна було побачити драг-квін та учасницю "Холостяка-11" й блогерку Надін Медведчук.

Друге весілля Хветкевича / Фото з інстаграму бізнесмена

Як минуло перше весілля Андрія й Феліпе

Весілля Андрія Хветкевича та його коханого Феліпе відбувалося у Мексиці, в курортному містечку Пуерто-Вальярта. 5 травня наречені обмінялися обітницями й обручками. Церемонія пройшла на території вілли на узбережжі Тихого океану. Весілля було організоване у смарагдових, білих та золотистих кольорах.

Особливою гостею на святі стала Злата Огнєвіч, яка приїхала туди ще на початку травня, де тиждень тривала підготовка до святкування. На весіллі з артисткою трапився курйоз – вона неправильно зрозуміла дрескод та обрала білу сукню. Її врятувала гостя з України, яка взяла із собою смарагдове вбрання про запас – воно ідеально підійшло Златі.