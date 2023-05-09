5 травня фридайвер та колишній учасник "Холостячки" Андрій Хветкевич одружився з коханим. На весілля запросили й саму "Холостячку" – Злату Огнєвіч.

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Зі Златою трапився курйоз на весіллі

Співачка розповіла, що на святкуванні з нею трапилась курйозна ситуація. Вона неправильно зрозуміла дрескод та одягнула світлу сукню.

Я була за секунду від провалу. Я не правильно зрозуміла дрескод. Думала або зелений або золотий, а треба було тільки в зеленому. Але мене врятувала Аня з України. Вона взяла додаткову сукню з собою. І, о щастя, у нас виявилися однакові параметри,

– розповіла артистка.



Злата про курйоз на весіллі / Фото з інстаграм-сторіз



Злата про курйоз на весіллі / Фото з інстаграм-сторіз

Тож Злата Огнєвіч змінила білу сукню та одягнулась у смарагдове атласне вбрання без рукавів та з декольте. Її образ доповнювали масивні золотисті сережки та ланцюжок на шиї.



Злата змінила образ / Фото з інстаграм-сторіз