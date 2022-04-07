"Убл*дошні пропагандисти": росіяни ширять фейк, що Машу Єфросиніну купили за мільйон доларів

Українська телеведуча Маша Єфросиніна давно у списку "ворогів Росії". Днями пропагандисти вигадали про неї новий фейк. У мережі пишуть, що селебріті заплатили мільйон доларів, аби вона агітувала вбивати росіян.

Після моторошних фото зі звільненої Київщини, які облетіли весь світ, Кремлю все важче приховувати свої звірства та замилювати очі пропагандою. Тож до безглуздих вигадок раби Путіна приплітають українських зірок. Цього разу головною героїнею російського фейку стала Маша Єфросиніна.

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Російський фейк про Машу Єфросиніну

"Ви знали, що українські селебріті, співаки, ведучі, отримали по мільйону доларів за хейтспіч проти російських? Це 100% інформація, але невідомо, хто конкретно фінансує крики Маші Єфросиніної з закликами вбивати росіян. Випадково не ті браві хлопці з відео BBC, які 8 років тому заявляли, що хочуть очистити Україну від євреїв і росіян?.. І не вірте буквально нічому. Ніхто з нас ніколи не дізнається правду", – йдеться в абсурдному повідомленні.

Скриншот з інстаграму Маші Єфросиніної

Реакція Маші Єфросиніної на "вкид" росіян

Маша Єфросиніна не стала цитувати цей текст, бо "убл*дошні пропагандисти сто відсотків якось змонтують це проти нас". Натомість попросила фанів знайти її мільйон доларів, бо українкам і їхнім дітям дуже треба допомога.

Друзі, хто знайде цей мільйон, я вас благаю, дуже треба на допомогу жінкам і дітям, дуже треба допомагати всім, хто виїхав і живе зараз без дому. Якщо знайдете мій мільйон, я візьму звідти гривень 400 пофарбувати коріння, манікюр сама роблю, а там все роздамо. Головне знайдіть,

– з сарказмом відреагувала телезірка.

Ба більше, Єфросиніна переконана, що цей "вкид" – справа рук путініста Миколи Баскова, якого вона принизила за брехню про війну.

"Чи не вср*алися піарники Баскова, що поширюють таку інформацію, щоб не дай Бог ніхто не подумав, що це правда. Пізно, хлопці, пізно, Колю. Всі побачили й почули", – завершила Маша Єфросиніна.

До слова, Маша Єфросиніна – не перша зіркова жертва російської пропаганди: