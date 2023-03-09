TVORCHI оновили трек Heart of Steel на Євробачення-2023: Джеффрі заспівав українською

Гурт TVORCHI 9 березня представив оновлений трек Heart of Steel, з яким поїде в Ліверпуль на Євробачення-2023. Кліп на фінальну версію вже доступний на ютуб-каналі конкурсу. У ній з'явилася вставка українською мовою.

У грудні минулого року TVORCHI перемогли на Нацвідборі Євробачення-2023 з піснею Heart of Steel, але дещо переробили її для фіналу у Великій Британії. Соліст Джеффрі Кенні, якому дорікали за незнання мови, навіть заспівав українською.

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TVORCHI оновили трек Heart of Steel на Євробачення-2023

Суддя Нацвідбору Юлія Саніна хоч і просила музикантів "дотиснути приспів, щоб він був динамічніший", але суттєвих змін трек Heart of Steel не зазнав. TVORCHI дещо переінакшили аранжування останнього програшу та замінили англомовні рядки українськими в другому куплеті.

Незважаючи на біль. Я продовжую свій бій. Світ палає, а ти дій,

– заспівав Джеффрі Кенні.

"Heart of Steel (Eurovison Version) уже вийшов. Під прапором України на сцені Євробачення у Великій Британії у травні 2023 року", – представили музиканти.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн

У мережі на зміни відреагували бурхливо й похвалили TVORCHI, що українська хоч і на кілька секунд, але зазвучить у фіналі Євробачення-2023:

"Хлопці, оновлення чудове! Бажаю вам удачі на конкурсі! Представте нашу країну гідно! Слава Україні";

"Так тепло було почути рядок українською";

"Вау, хлопці, ви зробили кращу версію цієї пісні, кінець – прям вишенька на торті! Україна буде гідно представлена цього року";

"Вау, вау, вау. Змінена частинка програшу наприкінці дуже вдала, як на мене. Успіху в Ліверпулі";

"Молодці, що послухали та покращили свою пісню на Євробачення. А тепер будемо сподіватися також на класний візуал під час виступу";

"Дякуємо за те, що все-таки є українська мова у виступі. Використання своєї мови додає індивідуальності виступам".

Нагадаємо, Україна, як переможниця Євробачення-2022, автоматично проходить у фінал пісенного конкурсу разом з п'ятьма країнами-засновницями – Великою Британією, Німеччиною, Францією, Іспанією та Італією. Так, TVORCHI оминають півфінали та з'являться на сцені в Ліверпулі аж 13 травня.

Примітно, що на головній сцені їх підтримуватиме Юлія Саніна. Її обрали ведучою Євробачення-2023 від України. Поряд з фронтвумен The Hardkiss з'являться Грем Нортон, Ханна Веддінгем та Аліша Діксон. Тоді як Тимура Мірошниченка зробили коментаторським голосом України з Ліверпуля. Це обурило навіть Володимира Остапчука.