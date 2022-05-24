Прем'єра артвідео "Боремося" відбулась 24 травня та вже підкорила соцмережі. TVORCHI кажуть, що дня них ця робота – про чуттєвість, велич та силу, яку має український народ. Саме українцям музиканти присвятили свою нову пісню.

До слова Ivan NAVI випустив довоєнну пісню "Пишу тобі листа", яка набула нових сенсів

Ми знімали в осередку культури – українському театрі. Тому самому, де оживають твори Лесі Українки та Івана Нечуя-Левицького у Тернополі, куди приходять наповнитися українські родини у Києві, і який був жорстоко зруйнований у Маріуполі. Під час наших зйомок ми бачили своїми очима, як театр знову починає дихати. Тому що можна знищити стіни, та неможливо вбити наші цінності. Про це ми й співаємо у нашій пісні: "Боремося та усіх поборемо",

– кажуть у гурті.



TVORCHI випустили пісню та артвідео "Боремося" / Фото пресслужби

Музиканти зазначили, що з 24 лютого, коли почалась повномасштабна війна, життя у театрі завирувало: музиканти репетирували свої партії, знімальна група налаштовувала світло та камери, артисти готувалися у гримерних кімнатах… Для кліпу Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк одягнули вишукані смокінги українського бренду FROLOV, особливими родзинками образів стали вишиті герби під серцем. У Ендрю – з червоною хустинкою – символом пролитої крові, а у Джефрі – чорною квіткою – символом боротьби.



Учасники TVORCHI у смокінгах від FROLOV / Фото пресслужби

У пісні можна почути не лише звуки симфонічного оркестру, який приєднався до знімань, а й сучасні біти. Автором слів став музичний гурт Ofliyan. Усі виручені кошти з продажу пісні "Боремося" на музичних платформах гурт перерахує на потреби ЗСУ.

TVORCHI – Боремося: дивитись відео онлайн

Тексті пісні TVORCHI "Боремося":

Я всередині відчуваю силу

Роз‘єднати неможливо вільних

Десь у полях розгулявся вітер

Чуєш, за нас моляться всім світом

Боремося та усіх поборемо

Летять кулі, а ми міцно стоїмо

Боремося розділилися світи

За свободу поєднались голоси

Крок вперед

Ми один за одного

Сумнівів

не лишилось жодного

Моя земля –

Повна сміливих людей

Я всередині відчуваю силу

Були нарізно, а тепер єдині

Десь у полях нам співає вітер

Волю в думках зброєю не вбити

Боремося та усіх поборемо

Летять кулі, а ми міцно стоїмо

Боремося розділилися світи

За свободу поєднались голоси

Боремось та усіх поборемо (поборемо)

Летять кулі, а ми міцно стоїмо (стоїмо)

Боремось розділилися світи

За свободу поєднались голоси.