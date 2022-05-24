Премьера артвидео "Боремося" состоялась 24 мая и уже покорила соцсети. TVORCHI говорят, что дня их эта работа – о чувственности, величии и силе, которую имеет украинский народ. Именно украинским музыканты посвятили свою новую песню.

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Мы снимали в центре культуры – украинском театре. Поэтому самому, где оживают произведения Леси Украинки и Ивана Нечуя-Левицкого в Тернополе, куда приходят наполниться украинские семьи в Киеве и жестоко разрушен в Мариуполе. Во время наших съемок мы видели воочию, как театр снова начинает дышать. Потому что можно уничтожить стены и невозможно убить наши ценности. Об этом мы и поем в нашей песне: "Боремося і всіх поборем",

– говорят в группе.



TVORCHI выпустили песню и артвидео "Боремося" / Фото прессслужбы

Музыканты отметили, что с 24 февраля, когда началась полномасштабная война, жизнь в театре забурлила: музыканты репетировали свои партии, съемочная группа настраивала свет и камеры, артисты готовились в гримерных комнатах… Для клипа Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк особенными изюминками образов стали вышитые гербы под сердцем. У Эндрю – с красным платком – символом пролитой крови, а у Джефри – черным цветком – символом борьбы.



Участники TVORCHI в смокингах от FROLOV / Фото прессслужбы

В песне можно услышать не только звуки симфонического присоединившегося к съемкам оркестра, но и современные биты. Автором слов стала музыкальная группа Ofliyan. Все вырученные средства по продаже песни "Боремося" на музыкальных платформах группа перечислит на нужды ВСУ.

TVORCHI – Боремося: смотреть видео онлайн

Текст песни TVORCHI "Боремося":

Я всередині відчуваю силу

Роз‘єднати неможливо вільних

Десь у полях розгулявся вітер

Чуєш, за нас моляться всім світом

Боремося та усіх поборемо

Летять кулі, а ми міцно стоїмо

Боремося розділилися світи

За свободу поєднались голоси

Крок вперед

Ми один за одного

Сумнівів

не лишилось жодного

Моя земля –

Повна сміливих людей

Я всередині відчуваю силу

Були нарізно, а тепер єдині

Десь у полях нам співає вітер

Волю в думках зброєю не вбити

Боремося та усіх поборемо

Летять кулі, а ми міцно стоїмо

Боремося розділилися світи

За свободу поєднались голоси

Боремось та усіх поборемо (поборемо)

Летять кулі, а ми міцно стоїмо (стоїмо)

Боремось розділилися світи

За свободу поєднались голоси.