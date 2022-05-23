Ivan NAVI каже, що ця пісня – про лист собі в минуле з майбутнього. Про те, що кожен написав би собі у довоєнний час і хотів би змінити.

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Вона про те, що ми всі подорослішали, стільки всього пройшли, та попри війну намагаємось жити далі, шукати в кожному моменті маленькі радощі, які зміцнюють, які підтримують поки ми робимо все можливе й неможливе, щоб наблизити день нашої перемоги. Це лист-підтримка, лист-нагадування про важливе. Лист, в якому є сенси, що резонують тепер вже по-новому,

– каже NAVI.

Автором покмпозиції став Андрій Осадчук, який раніше написав для Ivan NAVI пісню "Коли нема тебе". Режисером відео став Володимир Шурубура.

Ivan NAVI – Пишу тобі листа: відео онлайн

Реакція мережі

Фанати позитивно відреагували на новий хіт та підмітили, що навіть після 24 лютого пісня не втрачає сенс, адже нагадує про важливість почуттів та обов'язок залишатись сильними у такий складний час:

"Іване, вона така душевна, до щему в серці. Думаю, коли ти її записував, у неї був один змістовий посил, а після 24.02.2022 – зовсім інший. А те, як звучить твій голос тут, такий оксамитовий, ніжний… Пишаюсь тобою дуже сильно, ти надзвичайно талановитий, але талант в поєднанні з твоєю душевністю, щирістю, добротою – це щось неймовірне на виході";

"Я не можу перестати слухати цю пісню, вже десь до десятка разів слухаю її і не можу зупинитись. Це неймовірно, і дуже ніжно, і романтично";

"Дуже чуттєва пісня. Іване, дякую!";

"Мурашки по шкірі від пісні! Я вже її вивчила напам'ять, бо грає на повторі без кінця!";

"Дуже гарно і чуттєво, на жаль, з 24 ми всі стали дорослими";

"Це пісня ніби про мою доню... Вона у мене одна, одинадцятикласниця, випускниця. 24 лютого змінило усе наше життя, стільки було мрій... А її посадили в автобус (вона ніколи без мами далеко не їздила) і відправили в сусідню Польщу до подруги. Думала, що здурію, поки вона туди доїде… Хай згине той с*чий ''руський мір'' з усіма тими ур*дами, хто його підтримує! Так чекаю перемоги, так хочеться миру...".

Текст пісні Ivan NAVI "Пишу тобі листа":

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала великою

Та вже більше порад не запитує

Знає скільки іти під дощем

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала дорослою

Але й досі сміється від лоскоту

І так хочеться, хочеться ще

Пишу тобі я стільки слів

Що тут якщо взламають

Заридають ЗМІ

Розплачеться iCloud

Скільки поруч змій

Боже мій, зрозумій

Моя маленька,

Ти здаватися не смій

Зумій не побоятись,

Коли треба змін

Я прикріплю цей запис

Ти почуєш дзвін

Це мій сплін

Покажи

Чуєш, джин

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала великою

Та вже більше порад не запитує

Знає скільки іти під дощем

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала дорослою

Але й досі сміється від лоскоту

І так хочеться, хочеться ще

Ой моя люба,

Все, що стається

З першого зуба і до ютюба

Так пронесеться,

Так пронесеться…

Ой моя мила,

Дівчинко гарна,

Скільки любила

Скільки з них марно,

А скільки захмарнооо

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала великою

Та вже більше порад не запитує

Знає скільки іти під дощем

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала дорослою

Але й досі сміється від лоскоту

І так хочеться, хочеться ще



Пишу тобі листа

Так хочеться, хочеться ще

Так хочеться, хочеться ще

Так хочеться, хочеться ще

Пишу тобі листа

Від тієї, що стала дорослою

Але й досі сміється від лоскоту

І так хочеться, хочеться ще