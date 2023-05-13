Сталевий рукав і козацька вишивка: дизайнер пояснив символічні образи TVORCHI на Євробаченні

TVORCHI з України просто "підірвали" сцену Євробачення-2023 у фіналі, який пройшов 13 травня. Не лише їх виступ був неймовірним, а й костюми.

У гранд-фіналі Євробачення-2023 представники України гурт TVORCHI виступили із піснею Heart of Steel. Костюми для артистів знову створив український бренд FROLOV, передає 24 Канал.

До теми TVORCHI – Heart of Steel: текст і переклад пісні, яка представлятиме Україну на Євробаченні-2023

На конкурсі TVORCHI виступили у дуже символічних костюмах з козацькою вишивкою. А Джеффрі з гурту ще й мав сталеву руку.

Що означають костюми TVORCHI

Гурт на Євробаченні-2023 виконав пісню під назвою Heart of Steel. Саме від назви та суті пісні стає зрозуміло, що вона про сталеві серця українців. Тому дизайнер Іван Фролов і брав це за основу під час створення костюмів для учасників гурту – Джеффрі та Ендрю.

Образи, які ми створили для виступу артистів та танцівників TVORCHI, – це продовження історії, яку ми представили на сцені Нацвідбору у грудні, де центральним символом є сталеве українське серце,

– пояснив Фролов.

У створенні образу дизайнер надихався козацькою та княжою добою, тому в образі соліста Джеффрі Кенні можна впізнати сталевий рукав, як уособлення сталевого характеру та сили українців, яким присвячена пісня.



Гурт TVORCHI з представницею Великої Британії на Євробаченні-2023 / Фото з соцмереж

"Всі інші образи також втілюють в собі символи українського традиційного костюма – вишивка, яка використовувалася в одязі козацької старшини, натхненням для штанів танцюристів стали шаровари", – відповів дизайнер.

За його словами, дизайнери в образах TVORCHI реконструювали силу і міць нашої країни та наших воїнів, завдяки яким ми можемо жити, працювати й представляти Україну на міжнародній платформі Євробачення.

Як виступили TVORCHI на Євробаченні

Україну представив на конкурсі гурт TVORCHI. У фіналі конкурсу вони виконали пісню Heart of Steel, яка натхненна подіями на "Азовсталі" й народилася навесні 2022 року.

На сцені Євробачення TVORCHI показали оновлений номер – він став більш динамічним, ніж на Нацвідборі. Це гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей із хореографією.

Раніше ми писали, що їх прийшов підтримати відомий всім дует – Вєрка Сердючка з мамою. Вони були в антивоєнних футболках.

Додамо, що TVORCHI виступили у фіналі Євробачення-2023 під номером 19. Українці можуть віддати свої голоси за улюбленців у гранд-фіналі (але за Україну можна голосувати лише з інших країн). Як це зробити – розповідаємо тут.