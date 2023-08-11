Джеффрі заради кліпу пофарбував волосся: гурт TVORCHI здивував прем’єрою пісні I Can’t Stop
Джерело:TVORCHI
Гурт TVORCHI, який нещодавно представляв Україну на Євробаченні-2023, презентував кліп на пісню I Can't Stop. Відео вражає яскравими фарбами та нагадує голлівудські мюзикли. А Джеффрі заради кліпу навіть змінив свій стиль.
Музиканти зараз виступають у своєму першому турі містами України. А днями вони презентували нову пісню I Can’t Stop.
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Трек – про пʼянке кохання, що збиває з ніг. Сюжет кліпу показує вечірку 70-х, де під палючим сонцем він бачить дівчину, у яку закохується. Нове відео гурту TVORCHI зняте на кшталт мюзиклу.
Ми свідомо презентуємо сьогодні, у часи темні, найсвітліший та найяскравіший музичний епізод з нашого альбому. Хочемо, щоб усі, хто буде дивитися це відео,, забулися на декілька хвилин, відчули літо на смак, згадали своє перше кохання, яке зводить з розуму,
– заявили TVORCHI.
Дивіться прем’єру кліпу TVORCHI – I Can’t Stop: відео
Реакція мережі
Шанувальники гурту були в захваті, їм дуже сподобався кліп та пісня від TVORCHI. Вони підтримали артистів та написали приємні слова:
- "Яка офігенна робота!"
- "Вау, прикольно! І дуже стильово".
- "Ви такі стильні! Ви гордість нашої країни".
- "Я в захваті! Дуже гарне відео і просто чудова пісня!"
- "Як завжди на висоті! Танці Андрія – це окремий вид мистецтва".
- "Це нереально фантастично".
- "Пісня просто розрив, просто космос".
Що відомо про TVORCHI: головне
- Тернопільський музичний гурт заснували у 2018 році саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні. Менеджером гурту є блогер та ресторатор Петро Заставний.
- Перший трек музикантів під назвою Slow світ побачив у 2017 році, а найпопулярнішими стали треки Believe і "Не танцюю".
- Цього року на колектив переміг у нацвідборі з піснею Heart of Steel. Музична композиція про сталеве серце була натхненна подіями на "Азовсталі" й народилася навесні 2022 року. За учасників проголосували понад 166 тисяч осіб.
- Український гурт TVORCHI автоматично потрапив у фінал "Євробачення" на правах країни-переможниці, адже минулого року перемогу на конкурсі здобули Kalush. TVORCHI в Ліверпулі посіли шосте місце.