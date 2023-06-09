Неочікувана колаборація: гурт TVORCHI випустив потужний трек "Мрійники" в дуеті з The Hardkiss

TVORCHI, які представляли Україну на Євробаченні, здивували новою колаборацією. Артисти випустили трек "Мрійники" разом з гуртом The Hardkiss. Українці вже висловлюють захоплення новою піснею.

TVORCHI пояснили, що не так планували представити спільну роботу з The Hardkiss. На дату прем'єри пісні вплинув підрив Каховської ГЕС, адже всім точно було не до музики.

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TVORCHI та The Hardkiss випустили спільну пісню

Артисти зізналися, що почали готувати цей трек ще у 2021 році.

Не так ми планували її представити ще тиждень тому… Та, маємо надію, що сьогодні вона подарує комусь віру. Маємо працювати далі і мріяти,

– заявили TVORCHI.

Юлія Саніна з гурту The Hardkiss теж прокоментувала прем'єру. Вона наголосила, що українцям треба працювати та мріяти.

"Ми мріяли і працювали, тому зробили для вас особливу прем'єру, яка вийшла сьогодні. Вона була запланована дуже давно, ми багато над нею працювали і сильно її любимо", – сказала вона у сторіс.



Юлія Саніна про пісню з TVORCHI / Скриншот з її інстаграму

Додамо, що кліп артисти обіцяють випустити трохи пізніше, його перенесли через затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Прослухати нову пісню "Мрійники" можна на різних музичних платформах.

Реакція мережі на нову пісню

Українцям сподобалася нова пісня. У коментарях вони висловили своє захоплення спільною колаборацією зірок:

"Оце так несподівана колаборація".

"Так круто чути улюблені гурти в одній пісні. Пісня просто до мурашок…"

"Оце космічна колаба, шось унікально нове! Як я обожнюю змісти ваших пісень. Завжди чітко в серце".

"Який класний саунд вийшов".

"Воу-воу, вже стоїть на повторі! Вітаю вас із класною колабою!"

"Вау! Яка приємна неочікуваність!!"

"Ваууввв, я в захваті від цією колоборації".

"Це неймовірно!"

До слова, на початку травня гурт The Hardkiss випустив трек Festival англійською мовою і кліп на нього, де Юлія Саніна постала на тлі Києва. У пісні лідерка гурту просить Бога перетворити бомби у феєрверки.