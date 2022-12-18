"Це що, Україна знову переможе?": як шоубіз реагує на тріумф TVORCHI

17 грудня Україна обрала свого представника на Євробачення-2023 у Ліверпуль, Велику Британію, – ним став гурт TVORCHI. Що говорять про їхній успіх колеги з українського шоубізнесу – читайте нижче.

На перемогу колективу TVORCHI не надто сподівались, оскільки букмекерські прогнози віддавали першість Jerry Heil. Втім, дівчина зайняла третє місце, друге місце посіла KRUTЬ, а от перше зайняли TVORCHI. Судді віддали їм 9 балів, а глядачі – 10.

Важливо TVORCHI перемогли у Нацвідборі на Євробачення-2023

Музиканти самі не очікували на такий грандіозний фідбек від українців, тому не могли дібрати слів після перемоги у відборі. Вони лише лаконічно зазначили, що в усіх громадян країни – сталеві серця, і ми обов'язково переможемо.

Що кажуть про першу перемогу колективу на даному етапі конкурсу – дізнавайтесь у нас.

Реакція зірок на перемогу TVORCHI

Чимало артистів перед відбором публікували власні оцінки фіналістам та голосували за фаворитів. Деякі з їхніх прогнозів здійснились і вони вже привітали у соцмережах своїх колег. Серед них є Надя Дорофєєва, Злата Огнєвіч, Алан Бадоєв, ведучі Володимир Остапчук та Катерина Осадча та інші. Ведуча Злата навіть натякнула, що з таким зоряним складом колективу TVORCHI Україна знову переможе на конкурсі.

Українські артисти реагують на перемогу TVORCHI / Фото з інстаграм-сторіс

Власними спостереженнями також поділились судді конкурсу – Джамала, Юлія Саніна і Тарас Тополя. Вони опублікували спільні фото з переможцями та подякували за вибір українців.

Цікаво TVORCHI відреагували на перемогу у Національному відборі на Євробачення

Джамала

"Тепер можна про це говорити! Відбір проходив на станції метро "Майдан Незалежності". Я ж казала: "Проїжджає… І проїжджає". Було і холодно, і проїжджало постійно метро. Команда Нацвідбору зробила надможливе. Ми маємо пишатися, що в такий складний час все пройшло на найвищому рівні. Вітаю всіх учасників і дякую за вашу музику! Звісно, окремі слова вітань для TVORCHI. У вас є все для того, щоб гідно представити Україну на Євробаченні".



Джамала і TVORCHI / Фото з інстаграму артистки

Тарас Тополя

"Київ. Вечір – двісті дев‘яносто сьомий. Настрій – TVORCHI. Місяць – обрали! Ну, що коментуйте. Слава ЗСУ! Слава Україні!"



Тарас Тополя з колегами і "Творчими" / Фото з інстаграму виконавця

Юлія Саніна

"Представники від України на Євробачення гурт TVORCHI. Мої вітання! Ваші враження?"



Юлія Саніна та TVORCHI / Фото з інстаграму співачки