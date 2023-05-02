Побачимо одразу у гранд-фіналі: чому Україна не виступатиме у півфіналах Євробачення-2023

Цього року на Євробаченні-2023 представника України, гурт TVORCHI, можна буде побачити лише у фіналі конкурсу. Все тому, що Україна перемогла минулого року.

У 2022 році Україна брала участь у музичному конкурсі Євробачення, попри початок повномасштабного вторгнення. Тоді представником був гурт Kalush Orchestra з піснею про маму Stefania, пише 24 Канал.

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Чому Україна виступатиме у фіналі

Колектив здобув перемогу, хоч суперечки про те, що стало причиною, точилися в мережі не один тиждень. За правилами, країна-переможець приймає у себе конкурс наступного року та одразу проходить у фінал.

Україна не змогла прийняти Євробачення-2023, знову ж таки, через вторгнення Росії. Але правило з проходженням у фінал дотримається. Тому TVORCHI виступатимуть на сцені конкурсу у суботу 13 травня. Порядковий номер – 19.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн

Одразу у фіналі традиційно виступають представники країн-засновниць, яких знають як Велику п'ятірку. Це Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія.

Зауважимо, у Ліверпулі вже проходять перші репетиції Євробачення-2023. 1 травня у Велику Британію вже відправився український гурт TVORCHI. Спершу вони їдуть до Варшави, а звідти – до Ліверпуля.

Укрзалізниця підготувала для музикантів сюрприз: на табло напрямок "Київ – Варшава" змінили на "TVORCHI – Євробачення", а під час відправлення увімкнули їхню пісню Heart of Steel. У зірковому вагоні Андрій та Джеффрі роздавали автографи.

, що на жеребкуванні також було визначено, у якому з півфіналів глядачі з України матимуть право голосувати за улюблених учасників. Так, у першому півфіналі Євробачення голосуватимуть Франція, Італія та Німеччина. У другому – Україна, Велика Британія та Іспанія. Порядок проведення гранд-фіналу буде визначено вранці 12 травня, після проведення другого півфіналу.