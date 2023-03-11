TVORCHI стурбовані, що можуть пропустити заходи на Євробачення-2023 через скандал з Щегелем

Переможці нацвідбору на Євробачення-2023 TVORCHI поскаржилися, що їх можуть не випустити з України через скандали з артистами, які зловживали дозволами на виїзд від Мінкульту. Багатьом зіркам вже відмовили, тому зірки хвилюється, що їхня участь в промо-заходах перед Євробачення може опинитися під загрозою.

Тому TVORCHI звернулися до Верховної Ради, міністра культури та Офісу Президента з проханням не застосовувати жорсткі обмеження для артистів та покарати винних. Про це вони повідомили у дописі в Instagram.

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Гурт наголосив, що минулої весни вони гастролювали за кордоном, збираючи гроші для України, а також привертали увагу до російської агресії та вели просвітницьку роботу.

Але сьогодні подальша робота усіх артистів у цьому напрямку під питанням через "митців"-зрадників, які виїхали та не повернулися в Україну... Під питанням наша участь у всіх промо-заходах перед Євробаченням та можливість представити свою країну і творчість там найкращим чином,

– йдеться в зверненні.

Додамо, що під питанням і виступ TVORCHI на відкритті муралу в рамках проєкту "Стіна" в місті Нейробі в Кенії.

"Ми маємо надію, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України", – додали зірки.

Нагадаємо, що стендап-комік Андрій Щегель виїхав з дозволу Мінкульту й не лише не повернувся в Україну, а й сидячи в Туреччині заявив, що "це вибір хлопців – гинути".

Режисер Тарас Голубков також збрехав, що їде знімати документальний фільм The War Diary, а сам поїхав робити кліп для росіянки Клави Коки.