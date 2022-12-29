Коротку розмову гурт TVORCHI мав у рамках Національного телемарафону в студії "1+1". Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні розповіли, що вони видали першу пісню "Боремося" у 2022 році, бо хотіли, аби її почули всі українці. А з піснею Heart of Steal склалась інша історія – вона була "у шухляді", бо її написали ще навесні у розпал повномасштабної війни.

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З піснею Heart of Steal це відбулось само собою. Ми написали пісню на початку весни, у той час відбувались події на "Азовсталі". У словах є дуже багато зашифрованої інформації. Я думаю всі, хто їх намагаються знайти, знайдуть. Я побачив відео захисників, які були там, у Маріуполі, і те що я бачив у їхніх очах – вогонь, силу, попри складну ситуацію, – просто давало мурахи по спині, і ми ці емоції перемістили в музику. Так народилась пісня Heart of Steal,

– зізнався Андрій Гуцуляк.

Саме тому на їхніх конкурсних костюмах на відборі можна було побачити "сталеві серця", які були невипадковими.



Гурт TVORCHI представить Україну на Євробаченні-2023 / Фото з інстаграму

Також хлопці з гурту поділились, що не планували вдруге подаватись на конкурс – вперше вони це зробили у 2020 році, але тоді зайняли 4 місце у фіналі відбору з піснею Bonfire.

"Ми не планували йти на Євробачення, але потім в останній день прийому заявок ми подали анкету саме з цією піснею. Ми хотіли, щоб всі почули цей меседж, що ми сильні, незламні, ставайте такі ж, як ми, нумо об'єднуватись проти зла заради миру завтра. У пісні немає жодної політичної агітації, в тексті немає того, що могли б забанити. Тому що ми говоримо про силу, незламність. Це – нормальні речі", – кажуть хлопці.

Вона переконані, що досвід, коли вони пішли на конкурс перший раз, зробив їх тими, ким вони є зараз: "У нас за спиною понад 100 виступів в Україні та Європі. Ми заряджені на перемогу".

TVORCHI – Heart f Steal: дивитись відео онлайн