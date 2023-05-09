Джеффрі з TVORCHI чесно зізнався, чому не втік з України під час війни: "Це найкращий вибір"

Фронтмен гурту TVORCHI Джеффрі Кенні народився в Нігерії, тож мав повне моральне та юридичне право виїхати з України. Однак юнак залишився тут. Він каже, що прийняв таке рішення, бо це його другий дім.

Через вторгнення Росії за кордон дременуло чимало зіркових чоловіків, серед яких, наприклад, танцівник Влад Яма. Тоді як громадянин Нігерії Джеффрі Кенні не кинув Україну в найскрутніший час і виступав з благодійними концертами.

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Чому Джеффрі з TVORCHI не втік з України під час війни

Тут мій другий дім. Я пробув тут дуже довго. Я вчився тут, тут зустрів друзів. Я навіть можу назвати деяких з них членами своєї сім'ї. Тому це мій другий дім, і я зробив би для нього все, що б зробив для власної країни. У нас тут цікава і гарна справа, яку ми маємо зробити. І я подумав, що найкращим вибором буде залишитись тут,

– поділився Джеффрі Кенні.

Тімур Мірошниченко, який і поставив запитання про виїзд фронтмена TVORCHI, з гумором прокоментував: "Бандерятко".

Джеффрі Кенні про те, чому не втік з України: дивіться відео онлайн (на 4:23)