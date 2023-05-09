Через вторгнення Росії за кордон дременуло чимало зіркових чоловіків, серед яких, наприклад, танцівник Влад Яма. Тоді як громадянин Нігерії Джеффрі Кенні не кинув Україну в найскрутніший час і виступав з благодійними концертами.

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Чому Джеффрі з TVORCHI не втік з України під час війни

Тут мій другий дім. Я пробув тут дуже довго. Я вчився тут, тут зустрів друзів. Я навіть можу назвати деяких з них членами своєї сім'ї. Тому це мій другий дім, і я зробив би для нього все, що б зробив для власної країни. У нас тут цікава і гарна справа, яку ми маємо зробити. І я подумав, що найкращим вибором буде залишитись тут,

– поділився Джеффрі Кенні.

Тімур Мірошниченко, який і поставив запитання про виїзд фронтмена TVORCHI, з гумором прокоментував: "Бандерятко".

Джеффрі Кенні про те, чому не втік з України: дивіться відео онлайн (на 4:23)