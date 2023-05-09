Через вторгнення Росії за кордон дременуло чимало зіркових чоловіків, серед яких, наприклад, танцівник Влад Яма. Тоді як громадянин Нігерії Джеффрі Кенні не кинув Україну в найскрутніший час і виступав з благодійними концертами.
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Чому Джеффрі з TVORCHI не втік з України під час війни
Тут мій другий дім. Я пробув тут дуже довго. Я вчився тут, тут зустрів друзів. Я навіть можу назвати деяких з них членами своєї сім'ї. Тому це мій другий дім, і я зробив би для нього все, що б зробив для власної країни. У нас тут цікава і гарна справа, яку ми маємо зробити. І я подумав, що найкращим вибором буде залишитись тут,
– поділився Джеффрі Кенні.
Тімур Мірошниченко, який і поставив запитання про виїзд фронтмена TVORCHI, з гумором прокоментував: "Бандерятко".
Джеффрі Кенні про те, чому не втік з України: дивіться відео онлайн (на 4:23)
- Нагадаємо, що вокаліст Джеффрі Кенні та саунд-продюсер Андрій Гуцуляк познайомилися 2018 року просто на вулиці, бо українець хотів "підтягнути" англійську мову. Тоді вони обоє навчалися в Тернопільському медичному університеті. Того ж року виник гурт TVORCHI, який цьогоріч представляє Україну на Євробаченні-2023 з треком Heart Of Steel.
- Раніше Джеффрі розповідав про переїзд до України з Нігерії та зізнавався, що "було непросто".