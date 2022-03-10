"Тварюки, не пробачимо": бурхлива реакція зірок на бомбардування пологового в Маріуполі

У середу, 9 березня, путінська армія завдала цинічного авіаудару по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі. Через російські бомби загинуло троє людей, а 17 – постраждало. Зірок шоубізу переповнюють біль і лють через злочин Кремля.

24 канал зібрав найщемливіші реакції українських зірок на трощу в Маріуполі, жертвами якої стали вагітні жінки, діти, лікарі та новонароджені малюки. Російських вояк вони називають тварями та нелюдами, а НАТО благають врешті-решт закрити небо над нами.

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Різка і слізна реакція зірок на бомбардування пологового та лікарні в Маріуполі

Маша Єфросиніна

"Нехай кожен, хто пише в коментарях "так вам і треба", запам'ятає назавжди: ви всі будете покарані – за плазування, за співучасть, за сліпоту і боягузтво, якими просякнута ваша гнила, залякана і байдужа маса. Немає нічого ганебнішого для народу, коли його безсила проти супротивника армія просто переводить свої бомби та ракети на мирне населення", – написала Єфросиніна в інстаграмі.

Ми, українці, вільна нація, ніколи не пробачимо вам! Жодної дитини! Жодної жертви, жодної сльозинки всіх, хто втрачає в ці хвилини рідних і близьких! Ви ж були рабами, рабами, і залишитеся,

– емоційно завершила Маша Єфросиніна.

Катя Осадча

Якими треба бути людьми, щоб бомбити пологовий будинок? Тварі. Не пробачимо,

– не підбираючи слів написала багатодітна мама в інстаграмі.

Монатік

Мультиартист іронічно назвав російських окупантів "спасателями", які своїми ракетами рятують пологове відділення дитячої лікарні у Маріуполі.

Нелюдські, бездушні окупанти, які виконують накази злочинної російської влади. НАТО, закрийте небо! Так не може продовжуватися,

– закликає Монатік в інстаграмі.

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Настя Каменських

"Серце розривається від болю. Таке здатні робити лише нелюди! Маріуполь. Пологовий будинок. Це жінки та діти! Якими ж істотами треба бути, щоб робити таке", – висловилася в інстаграмі співачка, яка у свої 34 роки не встигла стати мамою.

Роман Сасанчин

"Ми ніколи не пробачимо. Ніколи. Пологовий будинок після обстрілу російських вбивць. Маріуполь", – написав переможець "Голосу країни" в інстаграмі. Разом з тим він попросив НАТО врешті-решт закрити небо над Україною.

Надя Дорофєєва

наприкінці грудня 2021 року 19-річний Роман Сасанчин сам став батьком. У нього народилася донька Елізабет, яка за два місяці пережила COVID-19 та війну. Зараз дружина співака Іванка виїхала з нею до Польщі

Біль та сльози. Маріуполь! Бомбардування пологового будинку. Місце, яке дарує нове життя, сьогодні стало мішенню для смертоносної та нелюдської атаки російської армії… Я дивлюся на ці фото, серце розривається. Це неможливо пробачити,

– заявила Надя Дорофєєва в інстаграмі.

Вкотре співачка попросила НАТО закрити небо над Україною. "Закрийте небо! Я вимагаю.. благаю", – написала вона.

Лілія Ребрик

Бездушні окупанти, які виконують вказівки російської злочинної влади! Вбивці жінок і дітей! Ми не пробачимо. Ніколи! Пологовий будинок – це за межею звірства,

– висловилася в інстаграмі мама двох доньок.

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Дзідзьо

НАТО, просніться! Вмийте очі,

– фамільярно, але влучно написав артист в інстаграмі.

Світлана Тарабарова

"Тільки чисте зло може намагатися знищити пологовий будинок. Тільки зло. Не пробачимо", – написала артистка в інстаграмі. Вона знову нагадала НАТО, що поки ті плазують перед Путіним, його війська вбивають українських дітей.

Ольга Сумська

"Трагічний день для Маріуполя! Господи, які звірства! Вагітні жінки, медперсонал, вщент зруйновані орками лікарня і пологовий! Нелюди! Покидьки! Вбивці жінок і дітей! Подивіться на ці фото і відео! Це справжнє пекло! Немає прощення,

– не стримувалась актриса в інстаграмі.

Джамала

"Російські загарбники цілеспрямовано бомбили пологовий та дитячу лікарню в Маріуполі, скинули кілька бомб. Вся будівля зруйнована вщент", – розповіла Джамала своїй англомовній аудиторії в інстаграмі та попросила ділитися цими фото та відео, щоб зупинити вбивства мирних людей.

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