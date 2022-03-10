"Твари, не простим": бурная реакция звезд на бомбардировку роддома в Мариуполе

В среду, 9 марта, путинская армия нанесла циничный авиаудар по детской больнице и роддоме в Мариуполе. Из-за российских бомб погибли три человека, а 17 – пострадали. Звезд шоу-биза переполняют боль и ярость из-за преступления Кремля.

24 канал собрал самые щемящие реакции украинских звезд на трощу в Мариуполе, жертвами которой стали беременные женщины, дети, врачи и новорожденные малыши. Российских солдат они называют тварями и извергами, а НАТО умоляют в конце концов закрыть небо над нами.

Не пропустите Не словами единственными: кто из мировых звезд пожертвовал средства в поддержку Украины

Резкая и слезная реакция звезд на бомбардировку роддома и больницы в Мариуполе

Маша Ефросинина

"Пусть каждый, кто пишет в комментариях "так вам и надо", запомнит навсегда: вы все будете наказаны – за пресмыкание, за соучастие, за слепоту и трусость, которыми пропитана ваша гнилая, запуганная и равнодушная масса. Нет ничего более позорного для народа, когда его бессильная против противника армия просто переводит свои бомбы и ракеты на мирное население", – написала Ефросинина в инстаграме.

Мы, украинцы, свободная нация, никогда не простим вас! Ни одного ребенка! Ни одной жертвы, ни одной слезинки всех, кто теряет в эти минуты родных и близких! Вы же были рабами, рабами, и останетесь,

– эмоционально завершила Маша Ефросинина.

Катя Осадчая

Какими нужно быть людьми, чтобы бомбить роддом? Твари. Не простим,

– не подбирая слова написала многодетная мама в инстаграме.

Монастырский

Мультиартист иронически назвал российских оккупантов "спасателями", которые своими ракетами спасают родильное отделение детской больницы в Мариуполе.

Бесчеловечные, бездушные оккупанты, выполняющие приказы преступной российской власти. НАТО, закройте небо! Так не может продолжаться,

– призывает Монатик в инстаграме.

Читайте также Ни одна не позволила мне плакать, – Маша Ефросинина во Львове встретилась с беженками

Настя Каменских

"Сердце разрывается от боли. Такое способны делать только изверги! Мариуполь. Роддом. Это женщины и дети! Какими же существами надо быть, чтобы делать такое", – высказалась в инстаграме певица, которая в свои 34 года не успела стать мамой.

Роман Сасанчин

"Мы никогда не простим. Никогда. Роддом после обстрела российских убийц. Мариуполь", – написал победитель "Голоса страны" в инстаграме. Вместе с тем он попросил НАТО в конце концов закрыть небо над Украиной.

Надя Дорофеева

в конце декабря 2021 года 19-летний Роман Сасанчин сам стал отцом. У него родилась дочь Элизабет, которая за два месяца пережила COVID-19 и войну. Сейчас жена певца Иванка выехала с ней в Польшу

Боль и слезы. Мариуполь! Бомбардировка роддома. Место, дарящее новую жизнь, сегодня стало мишенью для смертоносной и бесчеловечной атаки российской армии… Я смотрю на эти фото, сердце разрывается. Это невозможно простить,

– заявила Надя Дорофеева в инстаграме.

В очередной раз певица попросила НАТО закрыть небо над Украиной. "Закройте небо! Я требую... умоляю", – написала она.

Лилия Ребрик

Бесчувственные оккупанты, выполняющие указания российской преступной власти! Убийцы женщин и детей! Мы не простим. Никогда! Роддом – это за пределом зверства,

– высказалась в инстаграме мама двух дочерей.

Интересно От Стамбула до Днепра: где знаменитости прячутся от сокрушительной войны в Украине

Дзидо

НАТО, проснитесь! Умойте глаза,

– фамильярно, но метко написал артист в инстаграме.

Светлана Тарабарова

"Только чистое зло может пытаться уничтожить роддом. Только зло. Не простим", – написала артистка в инстаграме. Она снова напомнила НАТО, что пока те ползают перед Путиным, его войска убивают украинских детей.

Ольга Сумская

Трагический день для Мариуполя! Господи, какие зверства! Беременные женщины, медперсонал, вдребезги разрушены орками больница и роддом! Нелюди! Отбросы! Убийцы женщин и детей! Посмотрите на эти фото и видео! Это настоящий ад! Нет прощения,

– не сдерживалась актриса в инстаграме.

Джамала

"Русские захватчики целенаправленно бомбили роддом и детскую больницу в Мариуполе, сбросили несколько бомб. Все здание разрушено до основания", – рассказала Джамала своей англоязычной аудитории в инстаграме и попросила делиться этими фото и видео, чтобы остановить убийства мирных людей.

​Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!