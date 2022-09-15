Тур Ані Лорак викликав хвилю протесту у Німеччині: у Празі вже скасували концерт

У Німеччині заплановані мітинги проти туру співачки Ані Лорак, яку в Україні вважають зрадницею через її виступи у росії та відсутність засудження загарбницької і вбивчої війни путіна проти України. У Празі вже прокотилася хвиля обурення та коментарів через запланований у місті концерт Ані Лорак.

Зокрема ініціативна група української діаспори написала офіційний лист організаторам концертів про недоцільність виступу проросійської співачки у Чехії. Празькі організатори Forum Karlin відповіли у чаті інстаграму, що концерт української співачки, яка тепер мешкає у москві, скасували і афіш вже немає. Виступу Ані Лорак у переліку подій у вересні – жовтні на їхньому офіційному вебсайті також вже немає.

До слова У турі Німеччиною і Чехією: зрадниця Ані Лорак назвала себе найтитулованішою співачкою України



Концерт Ані Лорак у Празі скасували / Фото з інстаграму

У Німеччині плануються акції проти концертів Ані Лорак

Водночас у Німеччині заплановані концерти співачки Ані Лорак, проти яких українська громада готова виходити з акціями протесту. До акції долучаться українці, які мешкають у Німеччині, та німецькі активісти, які підтримують Україну у її боротьбі проти російського вторгнення.

Концерти заплановані у Гамбурзі, Дортмунді та ще 6 містах. Українська спільнота вважає співачку зрадницею через її виступи у росії та відсутність засудження загарбницької війни путіна проти України. До акції долучаться українці, які мешкають у Німеччині, та німецькі активісти, які підтримують Україну у її боротьбі проти російського вторгнення. Мітинг відбудеться 17 вересня у Гамбурзі.

Метою заходу є показати німецьким громадянам руйнування та жорстокі вбивства, завдані росією українській державі. Активісти також ставлять за мету зупинити агентів впливу москви, які діють під масками, зокрема й на культурному фронті. Українська діаспора також прагне нагадувати європейцям про те, що війна в Україні не закінчилась, від російських ракет і снарядів далі гинуть люди, і що війна триватиме до перемоги українців.

Відсіч проросійським акціям протесту

Акція протесту також стане відповіддю на проросійські та антиукраїнські мітинги в Європі, які намагаються підштовхнути європейські еліти до угоди з кремлем та замовчують відповідальність режиму путіна за десятки тисяч смертей у його жорстокій війні.

Людей також обурює те, що до Гамбургу приїжджає співачка Ані Лорак, яка при цьому називає себе найтитулованішою співачкою України. Ані Лорак від початку повномасштабної війни рф проти України залишалася на російській території, виступала у країні-агресорці та не засудила воєнні злочини росіян.



Ані Лорак продовжує збирати "криваві рублі" на концертах / Фото з фан-сторінки інстаграму

Мовчанка співачки про війну рф проти України

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та виступає у рф, з'являлася на телебаченні країни-агресора після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зірка досі не засудила російське вторгнення та вбивства мирних людей у рідній країні.

Лише на шостий день війни та після шквалу критики на свою адресу з боку зірок українського шоубізнесу Ані Лорак закликала зупинити війну, але у своїй публікації не згадала, хто її розпочав, чиї війська вторглися в Україну та хто стріляє ракетами по мирних українських містах.

Артистка, яка має чимало російських шанувальників, вирішила мовчати про війну, замовчувала геноцид українського народу. Вона раптово зникла з поля зору громадськості після початку повномасштабної війни та скасувала концерти.

Яка справжня мета концертів Лорак в Європі?

Ані Лорак лише зараз вирішила відновити свою концертну діяльність. Виступати Кароліна планує не у Пензі, Костромі чи Саратові, а в Чехії та Німеччині. Вона прийняла рішення приїхати з туром до Європи.

Утім, українці ставлять собі питання – яка ж справжня мета проросійської співачки? Чому ж вона обрала саме Європу і чому саме зараз? Чи комерційна вигода від концертів – це справді головна мета співачки?

Саме зараз, після поразок на полі бою в Україні, російська влада намагається натиснути на європейських лідерів та схилити настрої європейської громадськості до угоди з москвою. Ані Лорак, як українка, може стати зручним інструментом про поширення меседжу про "мир за будь-яку ціну", звісно, забувши про воєнні злочини рф.

Важливо "До побачення, Ані Лорак": що зірки кажуть про зрадницю

Нагадаємо, що після 24 лютого вона опублікувала лише один лаконічний допис про війну, де натякнула на мир між Україною і росією. Після цього Лорак жодного разу не виступила проти війни, а свою сторінку в інстаграмі видалила. У червні вона вже з'явилася на росТВ, а згодом здійснила перший публічний вихід – побувала на вечірці з нагоди дня народження сина Філіпа Кіркорова. Вона сиділа за столом разом з дружиною Пєскова та іншими прихильниками Путіна, які підтримують війну.