Туга за тобою неймовірна, – Тоня Матвієнко привітала Мірзояна з днем народження
Джерело:інстаграм Тоні Матвієнко
Українська співачка Тоня Матвієнко привітала чоловіка Арсена Мірзояна з днем народження. Вона зізналась, що сумує за чоловіком.
20 травня український артист Арсен Мірзоян святкує день народження. Він отримує привітання від друзів та колег. У соціальних мережах його привітала й дружина Тоня Матвієнко.
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Тоня Матвієнко привітала чоловіка
Виконавиця Тоня Матвієнко опублікувала фото Арсена Мірзояна та зізналась, що дуже сумує за чоловіком.
З днем народження! Живи, люби, пиши… страшна розлука, туга за тобою неймовірна… я тебе так сильно кохаю, моє сонечко. Все буде "перемога", все будемо "ми",
– написала співачка.
Арсен Мірзоян / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко
До привітань Арсена Мірзояна доєднались і його шанувальники:
- "З днем народження";
- "Мої вітання";
- "Вітаю вас! Всього вам найкращого";
- "З днем народження! Миру, здоров'я і нових перемог";
- "Миру, спокою, добра! Перемоги нам всім";
- "Вітаю з іменинником! Міцного здоров’я та кохання навіки";
- "З днем народження. Наснаги, здоров'я, творчих здобутків. Многая і благі літа".
Нагадаємо, Тоня Матвієнко на другий день війни, 25 лютого, виїхала з України й приїхала до Португалії разом з доньками. Вона зупинилась у своєї куми. Там Тоня Матвієнко відсвяткувала свій день народження.
Та 6 травня Тоня Матвієнко з Уляною та Ніною приїхала з Португалії в місто Магдебург. На вокзалі їх чекала зіркова бабуся, яка прибула до Німеччини з України. Ніна Митрофанівна так засумувала за сім'єю, що не стримала сліз на пероні.