За декілька днів до війни подружжя полетіло за кордон на відпочинок і сталося так, що не встигло повернутися. Зараз Потап і Настя перебувають за кордоном, підтримують Україну на відстані.

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NK привітала Потапа з днем народження

Артистка опублікувала миловидну фотографію чоловіка, яку зробила влітку минулого року на подвір'ї заміського будинку, де мешкало подружжя. Тоді був безтурботний час, коли насолоджувалися кожною хвилиною.

Я завжди мріяла про чоловіка, з яким не буде страшно, з яким буде безпечно, а головне – весело. Який окутає своїм теплом і коханням. Ти неймовірна та дуже добра людина. Я вдячна Всесвіту за тебе. Дякую за творчість, за натхнення, за світлий і позитивний вайб. Люблю тебе, мій ведмедику. З днем народження,

– написала NK під знімком.



Потапу виповнився 41 рік / Фото з інстаграму Насті Каменських

Зазначимо, що Настя Каменських відсвяткувала день народження 4 травня. Дружині Потапа виповнилося 35 років. Звісно, що вона отримала ніжні привітання від коханого. Тоді виконавиця розповіла про своє єдине бажання – перемогу України та оголосила збір коштів на автомобіль для ЗСУ.