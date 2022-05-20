20 мая украинский артист Арсен Мирзоян отмечает день рождения. Он получает приветствие от друзей и коллег. В социальных сетях его приветствовала и жена Тоня Матвиенко.
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Тоня Матвиенко поздравила мужа
Исполнительница Тоня Матвиенко опубликовала фото Арсена Мирзояна и призналась, что очень скучает по мужу.
C Днем рождения! Живи, люби, пиши… страшная разлука, тоска по тебе невероятная… я тебя так сильно люблю, мое солнышко. Все будет "победа", все будем "мы",
– написала певица.
Арсен Мирзоян / Фото из инстаграма Тони Матвиенко
К поздравлениям Арсена Мирзояна присоединились и его поклонники:
- "C Днем рождения";
- "Мои поздравления";
- "Приветствую вас! Всего вам лучшего";
- "С днем рождения! Мира, здоровья и новых побед";
- "Мир, покой, добра! Победы нам всем";
- "Приветствую с именинником! Крепкого здоровья и любви навеки";
- "С днем рождения. Усилия, здоровья, творческих достижений. Многое и благие лета".
Напомним, Тоня Матвиенко на второй день войны, 25 февраля, уехала из Украины и приехала в Португалию вместе с дочками. Она остановилась у своей кумовья. Там Тоня Матвиенко отметила свой день рождения.
Но 6 мая Тоня Матвиенко с Ульяной и Ниной приехала из Португалии в город Магдебург. На вокзале их ждала звездная бабушка, прибывшая в Германию из Украины. Нина Митрофановна так загрустила за семьей, что не сдержала слез на перроне.