Цього разу я подаюся сама, – дружина Тімура Мірошниченка всиновлює другу дитину

Інна Мірошниченко повідомила, що всиновить другу дитину. Вона вже подала документи та розповіла, чому сама йде на відповідальний крок.

Дружина Тімура Мірошниченка в інстаграм-сторіз виклала фото служби у справах дітей та сім'ї у Києві в Дніпровському районі. Так, Інна Мірошниченко всиновлює другу дитину.

Зверніть увагу Тімур та Інна Мірошниченки охрестили названого сина: перші фото Марселя з хрещеними

Інна Мірошниченко всиновлює дитину

Адвокатка повідомила, що вже подала документи. Далі її очікують направлення на курси, їхнє проходження. Опісля їй видадуть рекомендації психологів і поставлять на облік. Після цього Інну чекає пошук дитини та зустріч з нею.

Цього разу Інна Мірошниченко подається сама, без чоловіка.

Я пішла на друге коло. Цього разу я подаюся сама. Бо Тім і так зробив неможливе, аби відвідувати школу навесні. Вдруге таке диво не станеться. Так, так можна було. У мене є житло, дохід і згода чоловіка брати дітей на своє утримання,

– уточнила Інна Мірошниченко.



Інна Мірошниченко всиновлює другу дитину / Фото з інстаграм-сторіз



Інна Мірошниченко всиновлює другу дитину / Фото з інстаграм-сторіз

За словами адвокатки, після всиновлення вона стане умовною "мамою-одиначкою" дитини або дітей. Далі її чекатиме суд – внутрішньосімейне усиновлення. Цей процес простіший для Тімура, аніж відвідування курсів.

"Чому так швидко? Бо відчуваю, що є місце в серці й у квартирі. А дітей, які чекають на сім'ю, все ще десятки тисяч", – підкреслила Інна.



Інна Мірошниченко всиновлює другу дитину / Фото з інстаграм-сторіз