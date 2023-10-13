"Сюр і ганьба": Цибульська, Денисенко й інші стали на бік Козловського у конфлікті з Кондратюком
Джерело:Віталій Козловський
Українські зірки відреагували на конфлікт Віталія Козловського з продюсером Ігорем Кондратюком. Артисти пишуть безліч коментарів на підтримку колеги та військового.
Віталій Козловський підтвердив, що велика частина його військової зарплатні йде Ігорю Кондратюку та погашення штрафів у держбюджет – через провадження щодо порушень авторських прав. Українські зірки емоційно висловлюються про цю ситуацію.
До слова Неук, – Кондратюк наїхав на Віталія Козловського після звинувачень, що він забирає його зарплату
Як на конфлікт відреагували зірки
У мережі багато хто підтримав Віталія Козловського. Адже вважають, що на час повномасштабної війни варто було б бодай призупинити стягнення. Військова зарплата потрібна Віталію та його побратимам, щоб закривати термінові потреби.
Про конфлікт висловилися й українські знаменитості. Анатолій Анатоліч запропонував Кондратюку повернути зарплатню Козловському як донат військовим.
Може він тобі її назад задонатить як підтримку українських військових? Насправді це ганебна ситуація. Я на твоїй стороні,
– написав ведучий.
Блогерка Аліна Шаманська рада, що історія стала публічною. Вона вважає, що Ігор Кондратюк заслуговує на кенселинг.
"Ганьба, Ігор Кондратюк! У вас ще є трохи часу аби вибачитись і пробачити борги. Інакше, люди не пробачать вам і не забудуть! Будете ходити з опущеними очима богато років. Тож, зробіть зараз вірний вибір! Респект Вадиму Лисиці, що оприлюднив інформацію! Інакше б Віталік продовжував би тримати мовчання, щоб люди не сприйняли це за хайп, який не на часі", – написала Аліна Шаманська.
Не змовчали й інші зірки:
- Міка Ньютон: "Це шок. І повна жесть".
- Олексій Суровцев: "Віталь! Ми тобою пишаємось. Кондратюку ганьба".
- Оля Цибульська: "Який п*здець"
- Наталка Денисенко: "Я просто в шоці. Напевно, Кондратюка війна нічому не навчила. Якийсь сюр і ганьба".
- Міша Романова: "Яка жесть".
Кондратюк забирає зарплатню Козловського: що про це відомо
- Не було новиною, що Віталій Козловський винен Кондратюку мільйони гривень через відповідні постанови суду. Ще до мобілізації музикант скаржився, що не може так швидко сплачувати кошти, адже під час війни його заробітки скоротилися. Коли Віталія Козловського мобілізували, Кондратюк стверджував, що борг не пробачатиме.
- Продюсер Вадим Лисиця тиждень тому розповів, що на сплати колишньому наставнику Віталій віддає левову частку свого заробітку. Він пояснив, що розуміє природу таких стосунків між артистом та продюсером, але зауважив, що на час війни можна було б повестись інакше.
- Після гучних заголовків Козловський прояснив все у дописі. Захисник розповів, що гроші стягуються з нього через порушення авторських справ (співак виконував на концертах пісні, що належать Кондратюку). Через це військова частина відраховує від його зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень. Решта суми, яка надходить йому на карту, блокується і списується виконавчою службою. Так музикант не може, наприклад, скидатись з побратимами на термінові потреби його підрозділу.
- Ігор Кондратюк відповів на цей допис, але видалив коментар. "Твою зарплату забирає виконавча служба, неук, за те, що ти – рецидивіст з порушень авторського права", – писав продюсер.