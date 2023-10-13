"Сюр і ганьба": Цибульська, Денисенко й інші стали на бік Козловського у конфлікті з Кондратюком

Українські зірки відреагували на конфлікт Віталія Козловського з продюсером Ігорем Кондратюком. Артисти пишуть безліч коментарів на підтримку колеги та військового.

Віталій Козловський підтвердив, що велика частина його військової зарплатні йде Ігорю Кондратюку та погашення штрафів у держбюджет – через провадження щодо порушень авторських прав. Українські зірки емоційно висловлюються про цю ситуацію.

До слова Неук, – Кондратюк наїхав на Віталія Козловського після звинувачень, що він забирає його зарплату

Як на конфлікт відреагували зірки

У мережі багато хто підтримав Віталія Козловського. Адже вважають, що на час повномасштабної війни варто було б бодай призупинити стягнення. Військова зарплата потрібна Віталію та його побратимам, щоб закривати термінові потреби.

Про конфлікт висловилися й українські знаменитості. Анатолій Анатоліч запропонував Кондратюку повернути зарплатню Козловському як донат військовим.

Може він тобі її назад задонатить як підтримку українських військових? Насправді це ганебна ситуація. Я на твоїй стороні,

– написав ведучий.

Блогерка Аліна Шаманська рада, що історія стала публічною. Вона вважає, що Ігор Кондратюк заслуговує на кенселинг.

"Ганьба, Ігор Кондратюк! У вас ще є трохи часу аби вибачитись і пробачити борги. Інакше, люди не пробачать вам і не забудуть! Будете ходити з опущеними очима богато років. Тож, зробіть зараз вірний вибір! Респект Вадиму Лисиці, що оприлюднив інформацію! Інакше б Віталік продовжував би тримати мовчання, щоб люди не сприйняли це за хайп, який не на часі", – написала Аліна Шаманська.

Не змовчали й інші зірки:

Міка Ньютон: "Це шок. І повна жесть".

Олексій Суровцев: "Віталь! Ми тобою пишаємось. Кондратюку ганьба".

Оля Цибульська: "Який п*здець"

Наталка Денисенко: "Я просто в шоці. Напевно, Кондратюка війна нічому не навчила. Якийсь сюр і ганьба".

Міша Романова: "Яка жесть".



Скриншот з інстаграму

Кондратюк забирає зарплатню Козловського: що про це відомо