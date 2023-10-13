Виталий Козловский подтвердил, что большая часть его военной зарплаты идет Игорю Кондратюку и погашение штрафов в госбюджет – из-за производства по нарушениям авторских прав. Украинские звезды эмоционально высказываются об этой ситуации.

К слову Неук, – Кондратюк наехал на Виталия Козловского после обвинений, что он забирает его зарплату

Как на конфликт отреагировали звезды

В сети многие поддержали Виталия Козловского. Ведь считают, что на время полномасштабной войны стоило бы приостановить взыскание. Военная зарплата нужна Виталию и его собратьям, чтобы закрывать срочные нужды.

О конфликте высказались и украинские знаменитости. Анатолий Анатолич предложил Кондратюку вернуть зарплату Козловскому как донат военным.

Может, он тебе ее обратно задонатит как поддержку украинских военных? На самом деле это позорная ситуация. Я на твоей стороне,

– написал ведущий.

Блогерша Алина Шаманская рада, что история стала публичной. Она считает, что Игорь Кондратюк заслуживает кенселинг.

"Позор, Игорь Кондратюк! У вас еще есть немного времени, чтобы извиниться и простить долги. Иначе, люди не простят вас и не забудут! Будете ходить с опущенными глазами много лет. Так что сделайте сейчас верный выбор! Респект Вадиму Лисице, обнародовавший информацию! Иначе бы Виталик продолжал бы держать молчание, чтобы люди не восприняли это за хайп, который не ко времени", – написала Алина Шаманская.

Не смолчали и другие звезды:

Мика Ньютон: "Это шок. И полная жесть"

Алексей Суровцев: "Виталий! Мы тобой гордимся. Кондратюку позор".

Оля Цыбульская: "Какой п*здец"

Наталья Денисенко: "Я просто в шоке. Наверное, Кондратюка война ничему не научила. Какой-то сюр и позор".

Миша Романова: "Какая жесть".



Скриншот из инстаграма

Кондратюк забирает зарплату Козловского: что об этом известно