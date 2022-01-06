Ці спогади залишаються зі мною, – Віктор Винник про родинні традиції святкування Різдва

Уже сьогодні мільйони українських родин зберуться за святковим столом, щоб відзначити Різдво Христове. Фронтмен гурту МЕРІ Віктор Винник розповів про різдвяні традиції, які є в його родині.

Різдвяні святкування особливо колоритні та багаті традиціями, які об'єднують не одне покоління українців. Віктор Винник уже неодноразово розповідав, про те, що йому пощастило народитись у Карпатах, у гірському селі. Він походить з великої бойківської родини та розповів про сімейні традиції.

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Різдвяні традиції

Віктор поділився, що Різдво в його сім'ї завжди було важливішим, ніж Новий рік: "Мені пощастило побачити відзначення цього свята так, як його зараз відтворюють лише, можливо, у науково-популярних фільмах. Це різноманітні традиції, яких зараз або вже зовсім немає, або їх залишилося дуже мало".

З дитинства лідер гурту найкраще запам'ятав традицію, яку привезли дідо та баба, які були переселенцями з Сяну.

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"Починалось все з того, що вимикали світло у кімнаті, дідо йшов до стодоли та приносив сніп. Зараз його називають дідухом, але у нас його називали просто снопом. Дідо тричі стукав у двері, а баба йому відповідала. Виникала ціла театралізована сценка. Для нас, дітей, це все виглядало дуже таємничо та урочисто. І врешті-решт вмикали світло, дідо заходив, з усіма вітався: "Христос Народився". Далі ми молилися і починали святкувати Різдво. Хату застеляли соломою, що було радістю для дітей, туди розсипали цукерки. Це називалося "шукати гриби". До хати заносили молоде ягня. Також були святкові страви, багато родичів, які з'їжджались в село до батьків", – пригадав музикант.

Потім йшли колядувати до родичів та сусідів. І це все на фоні карпатської зими. Тому ці спогади залишаються зі мною впродовж життя. Коли приходять різдвяні свята, то гріють душу,

– сказав Віктор.

Улюблені страви зі Святвечора

Розповів Віктор Винник і про свої улюблені різдвяні страви: "Мені дуже подобаються боби, які завжди є у моїй сім'ї на столі серед 12 страв. Не фасоля, а саме біб. Я взагалі дуже його полюбляю, але на Різдво – це особливо смачно! Традиція готувати страви з цим продуктом в нас збереглася і до сьогодні".