Рождественские празднования особенно колоритны и богаты традициями, объединяющими не одно поколение украинцев. Виктор Винник уже неоднократно рассказывал о том, что ему посчастливилось родиться в Карпатах, в горном селе. Он происходит из большой бойковской семьи и рассказал о семейных традициях.

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Рождественские традиции

Виктор поделился, что Рождество в его семье всегда было важнее Нового года: "Мне посчастливилось увидеть празднование этого праздника так, как его сейчас воспроизводят только, возможно, в научно-популярных фильмах. Это разнообразные традиции, которых сейчас или уже совсем нет, или их осталось очень мало.

С детства лидер группы лучше всего запомнил традицию, которую привезли дед и бабушка, которые были переселенцами с Сяна.

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"Начиналось все с того, что выключали свет в комнате, дедо шел в хлев и приносил сноп. Сейчас его называют дидухом, но у нас его называли просто снопом. Дед трижды стучал в дверь, а бабушка ему отвечала. Возникала целая театрализованная сценка. Для нас, детей, это все выглядело очень таинственно и торжественно. И в конце концов включали свет, дед заходил, со всеми здоровался: "Христос Родился". Дальше мы молились и начинали праздновать Рождество. Дом застелили соломой, что было радостью для детей, туда рассыпали конфеты. Это называлось "искать грибы". В дом заносили молодого ягненка. Также были праздничные блюда, много родственников, которые съезжались в село к родителям", – вспомнил музыкант.

Потом шли колядовать к родственникам и соседям. И все это на фоне карпатской зимы. Потому эти воспоминания остаются со мной на протяжении жизни. Когда приходят рождественские праздники, то греют душу,

– сказал Виктор.

Любимые блюда на Сочельник

Рассказал Виктор Винник и о своих любимых рождественских блюдах: "Мне очень нравятся бобы, которые всегда есть у моей семьи на столе среди 12 блюд. Не фасоль, а именно боб. Я вообще очень их люблю, но на Рождество – это особенно вкусно ! Традиция готовить блюда с этим продуктом у нас сохранилась и по сей день".

Важно! К Сочельнику мы подготовили спецпроект " Святая ночь со звездами", в рамках которого украинские знаменитости делились рецептами любимых постных блюд. Если вы все еще ищете, что же приготовить к рождественскому столу для гостей, читайте сборку эксклюзивных рецептов по ссылке.