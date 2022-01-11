Це ж ювілей, – чому Олені Кравець не вдалось відсвяткувати день народження

Акторка студії "Кварталу 95" Олена Кравець 1 січня відзначила ювілей: їй виповнилося 45 років. Зірка планувала невелике застілля, однак святкування так і не вдалось здійснити.

1 січня гумористка Олена Кравець мала подвійне свято – день народження та Новий рік. Цьогоріч цей важливий день пройшов не так, як завжди.

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Чому Олена Кравець не відсвяткувала день народження

Акторка "Кварталу 95" не змогла втілити в життя плани, які мала на 1 січня. Діти захворіли, а друзі пороз'їжджались на курорти.

Цього року 1 січня мені виповнилося 45 років. Відзначити до ладу не вийшло: у новорічну ніч працювали, а 1 січня малеча впала з грипом та температурою. Та й більшість друзів поїхали на канікули,

– поділилась Олена Кравець.



Олена Кравець / Фото з інстаграму Олени Кравець

Та такий розвиток подій не зміг засмутити й зіпсувати настрій акторки. Вона лиш насолоджувалась домашньою атмосферою.

"Я була спокійна, напувала дітлахів чаєм, вимірювала температуру, чистила мандаринки, дивилася кіно з чоловіком і відповідала на вітальні смс-ки та дзвінки... Така суєта – домашня і дуже зрозуміла, знаєте? І думок про те, що це ж "ювілей, у-у-у" (читати страшним голосом) зовсім не було", – зізналась вона.

Зірка додала, що цього дня народження вона не налякалась свого віку. Навпаки, їй став цікавий процес дорослішання.

, Олена Кравець не планувала гучного святкування з нагоди 45-річчя. Однак зізнавалась, що хотіла б зібрати друзів і близьких за одним столом. "Я до слова "ювілей" ставлюся не дуже, в мене якісь асоціації, наче якийсь ресторан з минулого. Я дуже хочу, щоб ми змогли зібратися всі разом і посидіти, поспівати пісні під гітару", – розповідала гумористка.

Текст публікації Олени Кравець

Цього року 1 січня мені виповнилося 45 років. Відзначити до ладу не вийшло: у новорічну ніч працювали, а 1 січня малеча впала з грипом та температурою. Та й більшість друзів поїхали на канікули.

Того дня я впіймала себе на думці, що така вимушена "неможливість" свята мене зовсім не засмучує. Навіть навпаки... Я була спокійна, напувала дітлахів чаєм, вимірювала температуру, чистила мандаринки, дивилася кіно з чоловіком і відповідала на вітальні смс-ки та дзвінки... Така суєта – домашня і дуже зрозуміла, знаєте? І думок про те, що це ж "ювілей, у-у-у" (читати страшним голосом) зовсім не було.

Ще того дня я подумала, що настає момент, коли ти дорослішаєш настільки, що припиняєш боятися бути дорослою...) Не боїшся віку! Навіть навпаки, дорослішати стає цікаво! Прикольно, якщо хочете! І, звичайно ж, як і очікувалося, світобудова почала грати зі мною в цю гру і підкидати цікаве всяке на тему віку та ставлення до нього.