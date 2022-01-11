1 января юмористка Елена Кравец имела двойной праздник – день рождения и Новый год. В этом году этот важный день прошел не так, как всегда.

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Почему Елена Кравец не отпраздновала день рождения

Актриса "Квартала 95" не смогла воплотить в жизнь планы, которые имела на 1 января. Дети заболели, а друзья разъехались на курорты.

В этом году 1 января мне исполнилось 45 лет. Отметить толком не получилось: в новогоднюю ночь работали, а 1 января малышка упала с гриппом и температурой. Да и большинство друзей уехали на каникулы,

– поделилась Елена Кравец.



Елена Кравец / Фото из инстаграма Елены Кравец

Но такое развитие событий не смогло расстроить и испортить настроение актрисы. Она лишь наслаждалась домашней атмосферой.

"Я была спокойна, поила детей чаем, измеряла температуру, чистила мандаринки, смотрела кино с мужем и отвечала на поздравительные смс-ки и звонки... Такая суета – домашняя и очень понятная, знаете? И мыслей о том, что это же "юбилей, у-у-у" (читать страшным голосом) совсем не было", – призналась она.

Звезда добавила, что в этот день рождения она не испугалась своего возраста. Наоборот, ей стал интересен процесс взросления.

Заметим, Елена Кравец не планировала громкого празднования по случаю 45-летия. Однако признавалась, что хотела бы собрать друзей и близких за одним столом. "Я к слову "юбилей" отношусь не очень, у меня какие-то ассоциации, словно какой-то ресторан из прошлого. Я очень хочу, чтобы мы смогли собраться все вместе и посидеть, попеть песни под гитару", – рассказывала юмористка.

Текст публикации Елены Кравец

В этом году 1 января мне исполнилось 45 лет. Отметить толком не получилось: в новогоднюю ночь работали, а 1 января малышка упала с гриппом и температурой. Да и большинство друзей уехали на каникулы.

В тот день я поймала себя на мысли, что такая вынужденная "невозможность" праздника меня совсем не огорчает. Даже наоборот... Я была спокойна, поила детей чаем, измеряла температуру, чистила мандаринки, смотрела кино с мужем и отвечала на поздравительные смс-ки и звонки... Такая суета – домашняя и очень понятная, знаете? И мыслей о том, что это же "юбилей, у-у-у" (читать страшным голосом) совсем не было.

Еще в тот день я подумала, что наступает момент, когда ты взрослеешь настолько, что прекращаешь бояться быть взрослой...) Не боишься возраста! Даже наоборот, взрослеть становится интересно! Прикольно, если хотите! И, конечно же, как и ожидалось, мироздание начало играть со мной в эту игру и подбрасывать интересное всякое на тему возраста и отношения к нему.