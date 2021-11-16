"Це вульгарно": екссолістки "НеАнгелів" Слава та Вікторія поскандалили в мережі
Джерело:інстаграм Вікторії Смеюхи
Між колишніми солістками гурту "НеАнгели" завжди були непрості стосунки, та днями між ними виник конфлікт. Вікторія Смеюха показала відео, як ріже торт із зображенням Слави Камінської, а та різко їй відповіла.
Чому посварилися екссолістки "НеАнгелів"
Все почалося з відео, яке опублікувала Вікторія Смеюха. У ньому співачка сидить у ресторані, та раптом їй приносять великий торт із зображенням Слави Камінської.
Читайте також Як Слава Камінська виглядала до пластичних операцій: архівне відео зірки
Вікторія подякувала за презент та відрізала собі шматок саме із "обличчям" своєї колишньої партнерки. Цей ролик вона підписала іронічно.
Виявляється, слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – приторно-солодка. Я – VICTORIA, перемога, самодостатня артистка, у якої почалася нова історія,
– написала Вікторія Смеюха.
"І мій зліт був би неможливий без вас, мої люди, які бачать все без підказок, розуміють без слів, підтримують і вселяють сили йти далі! Від шанувальників, почуття гумору яких гідно похвали, мені подарували торт, з яким я із задоволенням безжально розправилася. І мені сподобалося! Так, навіть якщо хтось поки що не в змозі відпустити цю історію. Навіть, якщо у когось поки що не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле та виїжджати коштом інших", – додала вона.
Відповідь Слави Камінської
Артистка відповіла Вікторії дописом. Вона зовсім не оцінила відео своєї подруги, а точніше, гумор у її відео.
Мені здавалося, що історія гурту "НеАнгели" – це був гарний роман. Ціла музична епоха, яка мала закінчитися красиво. Я дуже люблю гумор і він абсолютно різний, але це, як мінімум, не смішно. Це вульгарно. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників,
– поділилась Слава Камінська.
"Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, в якій вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила. P.S. А я вас не підведу! З любов'ю, Ваша Слава. І так. Звільни піарницю. Хайпу навела, але чи в плюс він?", – додала співачка.
Конфлікт не вперше
- Нагадаємо, це вже не перший конфлікт Слави Камінської та Вікторії Смеюхи. Про їхні напружені стосунки було відомо упродовж існування їхнього дуету "НеАнгели".
- Вікторія Смеюха після розпаду гурту зізналась про сварку, яка трапилась одного разу. Дівчата тоді влаштували бійку.
- "Слава колись вирішила мене побити. Їй не сподобалося, що я запізнилася. Вона повернулася, почала виривати волосся з моєї голови", – розповіла співачка. Однак як тоді завершився їхній конфлікт – невідомо.
Текст публікації Вікторії Смеюхи
Виявляється, слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – приторно-солодка. Я – VICTORIA, перемога, самодостатня артистка, у якої почалася нова історія. І мій зліт був би неможливий без вас, мої люди, які бачать все без підказок, розуміють без слів, підтримують і вселяють сили йти далі! Від шанувальників, почуття гумору яких гідно похвали, мені подарували торт, з яким я із задоволенням безжально розправилася. І мені сподобалося!
Так, навіть якщо хтось поки що не в змозі відпустити цю історію. Навіть, якщо у когось поки що не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле та виїжджати коштом інших.
Приємного мені апетиту, а вам – гарного настрою від відео!
Текст публікації Слави Камінської
Мені здавалося, що історія гурту "НеАнгели" – це був гарний роман. Ціла музична епоха, яка мала закінчитися красиво.
Я дуже люблю гумор і він абсолютно різний, але це, як мінімум, не смішно. Це вульгарно. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників.
Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, в якій вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила. P.S. А я вас не підведу! З любов'ю, Ваша Слава. І так. Звільни піарницю. Хайпу навела, але чи в плюс він?