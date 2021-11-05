Слава Камінська опублікувала відео на особистій сторінці в інстаграмі, звернувшись до підписників з темою пластичних операцій.

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Слава Камінська до пластичних операцій

Чимало шанувальників не впізнали артистку. На відео вона зображена в чорній вечірній сукні, з чорним волоссям, зібраним у хвіст, та з макіяжем з чорними тінями на повіках.

Ролик приголомшив публіку, оскільки виконавиця вперше показала натуральну вроду.

"Хтось ще має щось проти пластики?", – написала Слава під відео.

Як виглядала Слава Камінська до пластики: дивіться відео на 3 хвилині 50 секунді

Реакція мережі

Багато підписників подякували артистці за відвертість, але й зазначали, що навіть до пластичних операцій вона була дуже гарною дівчиною. Прихильникам Слава подобається у будь-якому вигляді.