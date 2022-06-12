"Це Україна, граматєі": Бєдняков показав, як росіяни спаплюжили стелу в його рідному Маріуполі

Російські окупанти наводять свої порядки у вщент зруйнованому Маріуполі. Замість того, щоб повернути в місто світло, воду та газ, вони деукраїнізують стелу на в'їзді. На цей цинізм "русского міра" відреагував Андрій Бєдняков.

У квітні сестра Андрія Бєднякова виїхала з Маріуполя й вивезла тіло матері, яка загинула там під час облоги. Зараз вона в безпеці, але шоумен і далі показує, що коїться в місті його дитинства. Усе синьо-жовте там змінюють на російський триколор.

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Який вигляд має стела на в'їзді в Маріуполь

Одне з перших, за що взялися росіяни в Маріуполі, – це стела на в'їзді в місто. До червня 2022 року вона була синьо-жовтою, а зараз – у кольорах прапору країни-агресорки. Ба більше, українську літеру "і" окупанти прибрали й втулили на її місце свою "и".

Скільки фарби ви б не використали, ви ніколи не зможете знищити синьо-жовті кольори. Маріуполь – це Україна, граматєі. Вони навіть зняли рік заснування. Щоб ми не пам'ятали нашу історію. Адже історія "має бути" лише їхня. Вчителі хр*нові,

– написав Андрій Бєдняков.

На його емоційну публікацію відреагувала колега з "Орла і решки" Леся Нікітюк. "Пару днів і перефарбуємо", – висловилася телезірка.

"У колір своєї ганчірки пофарбували! У голові не вкладається, як можна бути такими нахабними тварюками в ХХІ столітті? Щоб брати чуже! Ненавиджу";

"Навіщо вони тільки фарбу витрачали, їм скоро тікати, а вони живописом займаються";

"Сміття вивезти, завали розібрати – це вони не можуть, зате назву у колір своєї ганчірки перефарбувати – це будь-ласка. Уся суть – жити на купі сміття, розмахуючи своїм триколором";

"Орківський режим – зруйнувати, не бачити глобальних проблем, створити спалах холери і перефарбовувати все в триколор".

Що було зі стелою раніше Довго не "парились": стелу при в'їзді у Маріуполь окупанти змінили за допомогою шматка металу

Що Андрій Бєдняков каже про Маріуполь

Варто нагадати, що Андрій Бєдняков не вперше публікує кадри з окупованого Росією Маріуполя. У профілі з 1,8-мільйонною аудиторією він показував: