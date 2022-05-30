Чоловік опублікував красиву фотографію з вечірнього довоєнного Маріуполя, де він сидить на березі моря, а позаду нього видніється захід сонця і заводські крани.

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Андрій Бєдняков в Маріуполі / Фото з інстаграму ведучого

"На цій фотографії Андрій. З російським прізвищем Бєдняков. Цей хлопець все своє життя розмовляв російською мовою. Але "русский язык ущемляют. Мы идём спасать русскоговорящих"… Врятували… Відтепер інстаграм цього хлопця буде українською. Бо йому так хочеться", – написав телеведучий.

Він каже, що має речі, за які йому соромно, але "краще пізно, ніж ніколи".

Так він висловлює свою позицію. Позицію проти вбивств, окупації та захоплення територій іншої країни. Відтепер можете називати мене "бЕндеровцем". Ви ж так називаєте людину, яка любить свою країну?

– заявив чоловік.

Шоумен попросив відписатись усіх хто не підтримує його позицію і наголошує, що російськомовні українці люблять країну не менше, але це особисто його вибір. Особливий "привіт" він передає деяким підписникам з Росії. Оля Цибульська, Леся Нікітюк та сотні інших підписників подякували Андрію за його рішення.

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Зазначимо, що в інтерв'ю для різних шоу Андрій ще давніше перейшов на українську мову, але в соцмережах інколи продовжував писати російською. Якось він зізнався, що з початком повномасштабної війни його аудиторія в інстаграмі змінилась – спочатку там переважали росіяни, але згодом кілька сотень тисяч відписалось, і тепер там більше українців. Загалом на його сторінку підписано 1,8 мільйона читачів. Особливу популярність Бєдняков завоював, коли був ведучим шоу "Орел і решка".

Зазначимо, що Андрій – родом з Маріуполя. У перші тижні блокади міста там залишилась його хвора мама з сестрою, з ними не було зв'язку. Згодом вони змогли виїхати, але Андрій дізнався, що його хвора мати померла. Її вивезли, бо не хотіли ховати у подвір'ї будинку знищеного міста.