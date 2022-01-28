Зірка розповів, що хіт з тіктоку заспівав на сцені "Дизель Шоу" ще на початку грудня. Відтак він дуже здивувався, що про його імпровізацію заговорили лише через півтора місяця, 27 січня.

Не пропустіть У мережі поширюють відео, де Вєрка Сердючка заспівала "Батько наш Бандера" на київській сцені

Я прокинувся – купа пропущених дзвінків, телефон червоного кольору, як пожежна машина. Я не міг зрозуміти, у чому проблема. Думав, що претензії, бо Сердючка погано заспівала, у ноти не потрапила. Вона ще та співачка, велика,

– з гумором зізнався Андрій Данилко.

Вєрка Сердючка заспівала "Батько наш Бандера": дивіться відео онлайн

Артист, який виступає у сценічному образі Вєрки Сердючки, пояснив, що заспівав "Батько наш Бандера" у пік її популярності в тіктоці. За його словами, пісня була доречна в тому моменті – після того, як дівчинка вручила йому квіти.

"Зал так добре її прийняв. Я не зрозумів, чому така реакція", – поділився зірка.

Андрій Данилко додав, що Бандера для нього "спірний персонаж", але пісню він вважає суперхітом у жанрі повстанської музики. Крім того, артист запевнив, що не вкладав у виконання жодного політичного чи військового підтексту, це була імпровізація.

Я люблю повстанські пісні. От правда, вона написана настільки щиро. У цьому жанрі – це суперхіт, реально. Для мене в цій пісні все ж таки головна фраза: "Ми за Україну будем воювати",

– заявив Андрій Данилко.

Зауважимо, пісня "Батько наш Бандера" стала хітом у тіктоці у жовтні 2021 року. Сталось це після того, як київські школярі потролили проросійську вчительку на уроці. Усього за тиждень пісня підірвала ютуб.