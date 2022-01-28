Звезда рассказал, что хит с тиктока спел на сцене "Дизель Шоу" еще в начале декабря. Поэтому он очень удивился, что о его импровизации заговорили лишь через полтора месяца, 27 января.

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Я проснулся – куча пропущенных звонков, телефон красного цвета, как пожарная машина. Я не мог понять, в чем проблема. Думал, что претензии, потому что Сердючка плохо спела, в ноты не попала. Она еще та певица, большая,

– с юмором признался Андрей Данилко.

Верка Сердючка спела "Батько наш Бандера": смотрите видео онлайн

Артист, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, объяснил, что спел "Батько наш Бандера" в год ее популярности в тиктоке. По его словам, песня была уместна в том моменте – после того, как девочка вручила ему цветы.

"Зал так хорошо ее принял. Я не понял, почему такая реакция", – поделился звезда.

Андрей Данилко добавил, что Бандера для него "спорный персонаж", но песню он считает суперхитом в жанре повстанческой музыки. Кроме того, артист заверил, что не вкладывал в исполнение ни одного политического или военного подтекста, это была импровизация.

Я люблю повстанческие песни вот правда, она написана настолько искренне. В этом жанре – это суперхит, реально. Для меня в этой песне все же главная фраза: "Ми за Україну будем воювати",

– заявил Андрей Данилко.

Заметим, песня "Батько наш Бандера" стала хитом в тиктоке в октябре 2021 года. Произошло это после того, как киевские школьники потроллили пророссийскую учительницу на уроке. Всего за неделю песня взорвала ютуб.