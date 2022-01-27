Хоча концерт "Дизель Шоу" відбувся ще 4 грудня у Палаці Україна, але відеоролик з виконанням пісні з'явився лише зараз, 27 січня. На ньому можна побачити, як дівчинка із залу принесла Сердючці квіти, а та, розчулившись, почала неочікувано співати "Батько наш Бандера".
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Композицію швидко підхопили бек-вокалісти Вєрки та її сценічна мама. Глядачі підтримали пісню оплесками. Організатори шоу зазначили, що Сердючка повинна була виконати тільки 2 пісні, але й заспівала третю "вірусну". Але це сталось нібито невипадково.
Дуже символічно, що мені (Вєрці Сердючці) 30 років. І нашій незалежній Україні теж 30 років,
– сказала за лаштунками шоу артистка.
Вєрка Сердючка заспівала "Батько наш Бандера": дивіться відео онлайн
Що відомо про патріотичну пісню про Бандеру
- Додамо, що "Батьком наш Бандера" став хітом мережі ТікТок наприкінці осені 2021 року.
- Популярність вона отримала після того, як кілька підлітків заспівали її у школі на уроці перед проросійською вчителькою у Києві.
- Згодом флешмоб з піснею підхопили різні державні установи, школярі, глава Православної церкви України Епіфаній та багато інших.
- Композиція стала лідером за кількістю пошуків на ютубі.