Хоча концерт "Дизель Шоу" відбувся ще 4 грудня у Палаці Україна, але відеоролик з виконанням пісні з'явився лише зараз, 27 січня. На ньому можна побачити, як дівчинка із залу принесла Сердючці квіти, а та, розчулившись, почала неочікувано співати "Батько наш Бандера".

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Композицію швидко підхопили бек-вокалісти Вєрки та її сценічна мама. Глядачі підтримали пісню оплесками. Організатори шоу зазначили, що Сердючка повинна була виконати тільки 2 пісні, але й заспівала третю "вірусну". Але це сталось нібито невипадково.

Дуже символічно, що мені (Вєрці Сердючці) 30 років. І нашій незалежній Україні теж 30 років,

– сказала за лаштунками шоу артистка.

Вєрка Сердючка заспівала "Батько наш Бандера": дивіться відео онлайн

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