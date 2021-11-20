Це сталось раптово, – чому Наталія Холоденко не спілкується з зірковим кумом Юрієм Ткачем

Два роки тому Наталія Холоденко охрестила доньку Вів'єн, а за кумів взяла зірок шоу-бізу – Катерину Кухар і Юрія Ткача. З гумористом вони були найкращими друзями, однак останнім часом не спілкуються взагалі. Хто став цьому причиною, читайте нижче.

У новому інтерв'ю психологиня Наталія Холоденко зізналась, що останні кілька років були для неї вкрай важкими. Вона погладшала на 15 кілограмів, опинилась за крок до діабету й перехворіла на коронавірус. Однак найбільшим ударом для знаменитості стало те, що від неї відвернулися близькі друзі.

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"Досить близькі мені друзі об'єдналися проти мене. У цю воронку потрапила така кількість людей, що це нагадало мені булінг у школі", – зізналась Наталія Холоденко.

Ба більше, вона натякнула, що "до свідомої травлі" причетний її зірковий кум Юрій Ткач. Єдине, про що обмовилась психологиня, – їхнє спілкування різко обірвалось більш як пів року тому.

Ми не спілкуємося. Мене не запрошують на дні народження. І для мене це сталося якось раптово, в один момент,

– поділилась Холоденко.

Вона зізналась, що Юрій Ткач нібито через гастролі не зміг приїхати на день народження похресниці, а подарунок Вів'єн передала його дружина Вікторія.

Наталія Холоденко з кумами / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Наталії Холоденко з Юрієм Ткачем