В новом интервью психолог Наталья Холоденко призналась, что последние несколько лет были для нее крайне тяжелыми. Она поправилась на 15 килограммов, оказалась в шаге от диабета и переболела коронавирусом. Однако самым большим ударом для знаменитости стало то, что от нее отвернулись близкие друзья.
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"Довольно близкие мне друзья объединились против меня. В эту воронку попало такое количество людей, что это напомнило мне буллинг в школе", – призналась Наталья Холоденко.
Более того, она намекнула, что "к сознательной травле" причастен ее звездный кум Юрий Ткач. Единственное, о чем обмолвилась психолог, – их общение резко оборвалось более пол года назад.
Мы не общаемся. Меня не приглашают на дни рождения. И для меня это произошло как-то внезапно, в один момент,
– поделилась Холоденко.
Она призналась, что Юрий Ткач якобы из-за гастролей не смог приехать на день рождения крестницы, а подарок Вивьен передала его жена Виктория.
Наталья Холоденко с кумовьями / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Натальи Холоденко с Юрием Ткачом
- В ноябре 2019 года психолог и юморист стали кумовьями – Юрий Ткач крестил 8-месячную дочь Натальи Холоденко Вивьен. В паре с ним была балерина Екатерина Кухар.
- Как выяснилось, о кумовстве звезды договорились задолго до рождения девочки, потому что комик "вылитый кум".
- Год назад Наталья Холоденко признавалась, что знаменитые кумовья редко виделись с крестницей из-за плотных графиков и съемок.