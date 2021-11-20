У новому інтерв'ю психологиня Наталія Холоденко зізналась, що останні кілька років були для неї вкрай важкими. Вона погладшала на 15 кілограмів, опинилась за крок до діабету й перехворіла на коронавірус. Однак найбільшим ударом для знаменитості стало те, що від неї відвернулися близькі друзі.
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"Досить близькі мені друзі об'єдналися проти мене. У цю воронку потрапила така кількість людей, що це нагадало мені булінг у школі", – зізналась Наталія Холоденко.
Ба більше, вона натякнула, що "до свідомої травлі" причетний її зірковий кум Юрій Ткач. Єдине, про що обмовилась психологиня, – їхнє спілкування різко обірвалось більш як пів року тому.
Ми не спілкуємося. Мене не запрошують на дні народження. І для мене це сталося якось раптово, в один момент,
– поділилась Холоденко.
Вона зізналась, що Юрій Ткач нібито через гастролі не зміг приїхати на день народження похресниці, а подарунок Вів'єн передала його дружина Вікторія.
Наталія Холоденко з кумами / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Наталії Холоденко з Юрієм Ткачем
- У листопаді 2019 року психологиня і гуморист стали кумами – Юрій Ткач охрестив 8-місячну донечку Наталії Холоденко Вів'єн. У парі з ним була балерина Катерина Кухар.
- Як з'ясувалось, про кумівство зірки домовилися задовго до народження дівчинки, бо комік "вилитий кум".
- Рік тому Наталія Холоденко зізнавалась, що знамениті куми рідко бачилися з похресницею через щільні графіки та зйомки.