Пресслужба Руслани повідомила, що фільм увійшов у її багаторічний проєкт "Різдво з Русланою", який вона започаткувала ще в середині 90-х років. Прем’єра відбулася у соцмережах Руслани, де люди могли побачити українське Різдво у різних країнах світу.

До слова У передвечір Різдва: Руслана випустила ніжну колискову "Ходить Сон", зняту в Карпатах

У Різдвяну ніч мені наснився сон, в якому я побачила Різдвяну Україну і себе – цей сюжет було покладено в основу фільму. Цей фільм – це ескіз моєї мрії. Наше Різдво – це відповідь на питання, хто ми, звідки прийшли і куди йдемо...

– коментує співачка Руслана.



Руслана презентувала фільм "Різдвяний Сон" / Фото Євгена Мальчика, Master Management 360

Як додала зірка, у півгодинному фільмі можна побачити яскравий перетин багатьох ліній, сюжетів та сенсів. До прикладу, явне та сон, таємницю та розповідь, сучасність і традицію, колискову та коляду.

"Кажуть, споглядаючи у дзеркало, у відображенні явного не побачиш таємного. Та це не означає, що його нема. Треба лише зазирнути у своє серце. Спитати у Бога Предвічного. Згадати на Роду написане. Почути Душею заспіване. І твій сон розповість істинне, правдиве, автентичне – те, чого не видно наяву…" – додала Руслана.

"Різдвяний Сон" від Руслани: дивитись музичний фільм онлайн

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Головною героїнею фільму стала Руслана-колядниця, а також близькі друзі співачки – всесвітньо відомий український скрипаль Василь Попадюк та віртуозний цимбаліст-мультиінструменталіст Андрій Войчук. Також у різдвяному фільмі взяли участь прості українці, які зголосились прийти на зйомки на Софійську площу та заколядувати. Переможниця Євробачення-2004 заспівала у фільмі такі знамениті українські колядки, як "Тиха ніч", "Утішмося", "Різдвяний Плєс", "Нова радість", "Добрий вечір".

Зйомки фільму на Софійській площі в Києві / Фото Євгена Мальчика, Master Management 360