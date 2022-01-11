Пресс-служба Русланы сообщила, что фильм вошел в ее многолетний проект "Рождество с Русланой", который она начала еще в середине 90-х годов. Премьера состоялась в соцсетях Русланы, где люди могли увидеть Украинское Рождество в разных странах мира.

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В Рождественскую ночь мне приснился сон, в котором я увидела Рождественскую Украину и себя – этот сюжет был положен в основу фильма. Этот фильм – это эскиз моей мечты. Наше Рождество – это ответ на вопрос, кто мы, откуда пришли и куда идем...

– комментирует певица Руслана.



Руслана презентовала фильм "Рождественский Сон" / Фото Евгения Мальчика, Master Management 360

Как добавила звезда, в получасовом фильме можно увидеть яркое пересечение многих линий, сюжетов и смыслов. К примеру, явное и сон, тайну и рассказ, современность и традицию, колыбельную и коляду.

"Говорят, глядя в зеркало, в отражении явного не увидишь тайное. Но это не значит, что его нет. Надо только заглянуть в свое сердце. Спросить у Бога Предвечного. Вспомнить на Роду написанное. Услышать душой спетое. И твой сон расскажет истинное, правдивое, аутентичное – то, что не видно наяву..." – добавила Руслана.

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Главной героиней фильма стала Руслана-колядница, а также близкие друзья певицы – всемирно известный украинский скрипач Василий Попадюк и виртуозный цимбалист-мультиинструменталист Андрей Войчук. Также в рождественском фильме приняли участие простые украинцы, которые согласились прийти на съемки на Софийскую площадь и колядовать. Победительница Евровидения-2004 спела в фильме такие знаменитые украинские колядки, как "Тиха ніч", "Утішмося", "Різдвяний Плєс", "Нова радість", "Добрий вечір".

Съемки фильма на Софийской площади в Киеве / Фото Евгения Мальчика, Master Management 360