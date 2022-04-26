Це дуже нелегка тема, – Катя Осадча про всиновлення дитини, яка залишилася сиротою в час війни

Телеведуча Катя Осадча розмовляла з чоловіком про можливе всиновлення дитини, яка втратила батьків під час війни. Жінка зазначила, що до цієї розмови вони повернуться після перемоги.

Вдершись на українську землю, російські окупанти забирають життя у мирних людей. Багато дітей залишилися сиротами. Їм необхідна допомога українців, необхідно почуватися в безпеці.

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Катя Осадча про всиновлення дитини

Телеведуча зізналася, що розмовляла з коханим Юрієм Горбуновим про всиновлення дитини. Наразі пара вирішила, що повернеться до цієї теми після закінчення війни. Катя не приховує, що всиновлення – це дуже нелегка тема, це набагато відповідальніше, ніж народження дитини.

Багато психологів зазначають, що емоційне бажання взяти дитину в родину є прекрасним, але потрібно поставитися до цього питання дуже серйозно. Можливо, варто попрацювати з психологом, поспілкуватися з батьками, які вже наважилися взяти дитину в сім'ю, щоб зрозуміти, чи готові до такого кроку.

Я за те, щоб перед усиновленням батьки самі себе перевірили на стійкість та емоційний і моральний аспект. Тому ми з Юрою вирішили повернутися до цієї теми згодом, а поки читати, дізнаватися про усиновлення. Я найближчим часом планую почати ділитися інформацією, яку буду знаходити, щоб ця процедура у країні була за справжнім покликом серця. Щоб люди були відповідальними і не повертали дітей у дитячі будинки,

– розповіла Осадча.

Зазначимо, нещодавно Юрій Горбунов розповідав, що у їхній сім'ї була розмова про всиновлення. Він наголосив, що ми маємо подбати про дітей земляків, які загинули від рук окупантів. Наразі Осадча та Горбунов виховують двох спільних синів – Івана та Данила. Також Катерина має сина Іллю від першого шлюбу.